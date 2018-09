Adamari López revive la angustia por huracán María: ‘Una vida perdida es suficiente para que duela’

A un año del paso de María por Puerto Rico, Adamari López recordó la angustia que vivió, como muchos puertorriqueños que residen fuera de la isla, al no tener noticias de sus familiares.

“Fueron momentos muy difíciles, mi sobrina y yo tratábamos de comunicarnos con todos ellos. Llamábamos al negocio de mi papá, donde había un teléfono de línea, pero nadie nos contestaba. La angustia era muy grande”, dijo López, en un Facebook Live en la redacción de el Nuevo Herald el 20 de septiembre.

El huracán entró por Yabucoa, muy cerca de su pueblo natal, Humacao, y la comunidad sufrió daños considerables, contó la copresentadora del show Un nuevo día, de Telemundo.

Una de sus mayores preocupaciones era saber de su hermana, que se había acabado de operar de cáncer, y de otros dos hermanos que viven cerca del mar. Finalmente, por medio de unas amistades lograron enterarse de que estaban bien, que hubo algunos destrozos en sus viviendas, pero que estaban bien.

“Pero no todas las familias habían tenido la misma suerte”, expresó, con dolor porque la ayuda no se canalizó de manera efectiva y por ello se perdieron muchos alimentos, botellas de aguas y también vidas de puertorriqueños que posiblemente perecieron en medio de carencias.

“Me duele que el presidente Donald Trump tirara papeles como si estuviera regalando no sé qué a los puertorriqueños en un momento de necesidad, y también me duelen esas 3,000 muertes, que no fueron necesariamente del impacto directo del huracán –de esas al menos hubo un centenar–, pero sí fueron la consecuencia de la negligencia en hacer llegar la ayuda de parte del gobierno de Puerto Rico y de Estados Unidos, quien de alguna manera nos cobija”, expresó.

Asimismo, la actriz y presentadora reconoció que Puerto Rico recibió mucha generosidad de individuos que fletaron aviones con ayuda, y que los puertorriqueños han sabido “levantarse”, pero que no quiere que lo ocurrido allí se repita en ningún otro lugar.

“Una vida perdida es suficiente para que duela”, enfatizó.

Conexión a internet para las familias

Desde hace un año, López es la embajadora hispana de Internet Essentials, un programa de Comcast que ayuda a familias necesitadas a obtener internet de alta velocidad a un precio de $9.95 al mes.

Por eso, informar sobre las ventajas del programa y la manera de obtenerlo fue uno de los propósitos de la entrevista.

“Muchas veces pensamos que el internet es para distraernos, y no debemos olvidar que sí, tiene esa función, pero podemos utilizarlo para una mejor educación, tanto de nuestros hijos como de nosotros como papás”, dijo.

López señaló la “complicidad” que se crea entre padres e hijos al poder hacer las tareas escolares juntos, desde la comodidad de la casa. También destacó las posibilidades de desarrollo profesional que se le abren a los padres, que pueden buscar y solicitar en internet un mejor trabajo.

“Nos permite además estar conectados con nuestras familias, porque muchos de nosotros vivimos fuera de nuestro país de origen”, afirmó.

Ella misma se comunica por medio de la internet tanto con su familia en Puerto Rico como con la de su esposo, Tony Costa, en España, con el objetivo, sobre todo, de que puedan seguir el crecimiento de su hija Alaïa, de 3 años.

Internet Essentials está disponible para las personas que reciben sellos de alimentos (Food Stamps) o aquellas cuyos hijos están en el programa para recibir almuerzo gratis en las escuelas. También para los veteranos y ancianos necesitados, y todos aquellos que reciben ayuda del gobierno, informó.

Hasta el momento, 6 millones de personas se benefician de Internet Essentials y 3.3 millones son hispanos.

“Dos millones se unieron al programa el año pasado”, apuntó, indicando que desde esa fecha ella ha servido como portavoz de la campaña entre los hispanos.

López está celebrando cuatro décadas de una carrera que comenzó a los siete años, con la insistencia de su papá en que nunca dejara la escuela.

Acredita justamente a la educación como la base de su éxito, y la disciplina de trabajo, que le aportó un esquema para saber hacia dónde se dirigía.

“Ser humilde es parte importante de lo que uno tiene. Mi papá, que era un hombre de campo, nos enseñó los valores de trabajar y sacrificarse por lo que uno tiene, y a ser agradecidos”, añadió.

Entre sus planes futuros, reconoció el deseo de tener otro hijo y de seguir ampliando sus perspectivas profesionales al aprender nuevas cosas.

“La felicidad es trabajar en lo que me gusta”, confesó. “Amo profundamente personificar otra gente que no soy yo, en papeles de novela. Amo estar en contacto con el público y lo conocí hace siete años, como conductora de Un nuevo día. Prepararse es parte importante de lo que a uno lo hace ser exitoso”, concluyó.

