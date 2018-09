¿Está embarazada Jennifer López? Esta foto agita el rumor

La relación entre la estrella pop Jennifer López y el ex pelotero Alex Rodríguez sigue dando mucho de qué hablar, esta vez por cuenta de una fotografía que revivió el rumor de que la artista podría estar embarazada.

La neoyorrican asistió este lunes al evento anual Great Sports Legends, Nueva York, en el que A-Rod fue uno de los homenajeados de la noche. Como es habitual, J.Lo se robó todas las miradas luciendo un ceñido traje blanco brillante, pero un detalle llamó la atención de los curiosos.

En una de las fotografías de la noche, posando de perfil, el abdomen de J.Lo no se ve totalmente plano.

Sin embargo, el rumor de que la artista estaría embarazada de Alex Rodríguez, que ya se viene formando desde hace varios meses, podría ser un mal ángulo de la cámara.

En otras fotografías tomadas esa misma noche, el curvilíneo cuerpo de J.Lo, de 49 años, no despierta ninguna duda.

Varios portales de entretenimiento estadounidenses han reportado desde hace varias semanas el rumor de un supuesto embarazo de la artista nacida en el Bronx. La pareja no lo ha confirmado ni desmentido.

Desde que el ex beisbolista de los Yankees confirmó en marzo del año pasado su noviazgo con López, la pareja se ha convertido en una de las más queridas y fotografiadas del mundo del espectáculo.

La cantante y actriz, que ya se había casado antes dos veces, se divorció de Marc Anthony en el 2011, con quien tuvo gemelos.

En una entrevista con el locutor de radio y ejecutivo de medios Ebro Darden, J.Lo dijo en abril pasado que no se siente presionada de casarse con su nueva pareja.

“Estamos bien y no quiero apurar nada. Ya lo hice antes y no me dio resultado. Soy un poco más madura ahora y me gusta dejar que las cosas sigan su curso”, dijo.