Pelea entre reinas: Miss Colombia humilla a Miss España por algo muy íntimo y esta se defendió así

La guerra ideológica entre las normas convencionales de la sociedad y la diversidad sexual del mundo contemporáneo se ha filtrado en Miss Universo.

En medio de la revolución del movimiento #MeToo, que ha conllevado a la eliminación de los desfiles en traje de baño en diversos concursos de belleza alrededor del mundo, surge una polémica por la participación de la primera aspirante transgénero a la corona más codiciada por las mujeres.

La recién elegida Miss Colombia Valeria Morales ha criticado duramente a su rival española, Ángela Ponce por su identidad de género.

“Creo que un reinado de belleza, como es Miss Universo, es para mujeres que nacimos mujeres. Y creo que para ella también sería una desventaja, así que hay que respetarla pero no compartirlo”, manifestó la candidata colombiana de 20 años tras coronarse como la más hermosa de su país.

La señorita Valle hablando de la señorita España, que es trasgénero. Ya al menos si no gana el reinado, ganó todos los premios a la más intolerante.

Ponce, una activista y modelo de 27 años, ha sido blanco de burlas e insultos desde que le pusieron la banda de Miss España, un país predominantemente católico, a finales de junio. Sus críticos opinan que no merece estar en concursos de belleza por no haber nacido con el sexo biológico femenino.

“Tener una vagina no te hace mujer”, dijo Ponce en una entrevista con el New York Times. “Aunque muchas personas no quieran verme como mujer, claramente soy parte de ellas”.

Tras una caldeada polémica en las redes sociales que suscitaron los comentarios de la reina colombiana, finalmente la reina española se pronunció para defenderse mediante un mensaje elaborado con un tono conciliador.

“Yo sí la respeto y respeto que esa sea su opinión, pero no quiero llegar a Miss Universo con ningún prejuicio hacia ella ni hacia ninguna otra compañera, quiero vivir una bonita experiencia y si ella quiere, dejarme conocer, así como yo quiero conocerla a ella. Nunca trataré de cambiar su opinión, pues esa no es mi función”, respondió en Instagram la candidata transexual tras las declaraciones de su rival colombiana.

“Mi finalidad es dar a conocer mi realidad y hablar al mundo un poco sobre la educación en la diversidad que es tan escasa, un factor importante y que sin duda terminaría con tanto bullying, prejuicios y violencia”, comentó.

Ponce pidió respeto, tanto para ella como para Morales, quien suavizó sus comentarios en una rueda de prensa posterior, aclarando que ambas están “en caminos diferentes”.

“Si Miss Universo la acepta, yo la voy a recibir con todo el amor, el respeto y la tolerancia que merece una candidata, porque ella va a estar en la misma competencia conmigo”, prometió la joven colombiana.

