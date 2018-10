Una buena noticia, y repetida, para el bolsillo de Sofía Vergara

Sofía Vergara sabe bien el significado de la frase: “Qué se repita”. La actriz colombiana encabeza la lista de las actrices mejor pagadas de la televisión por séptimo año consecutivo.

Vergara, que ha logrado un extraordinario triunfo en la televisión norteamericana por su interpretación de Gloria Delgado-Pritchett en la serie Modern Family (ABC), ganó $42.5 millones desde junio del 2017 hasta junio de este año, según Forbes.

Esta cantidad representa un millón más que el año pasado, derivada en gran parte de los comerciales y anuncios que hace para la mueblería Rooms to Go, el champú Head and Shoulders y la máquina cafetera SharkNinja Coffee.

El año pasado, la actriz, de 46 años, también participó en los filmes The Emoji Movie y Bent, un thriller de acción en el que actuaron además Andy García y Karl Urban.

Vergara ganó más del doble que su contrapartida masculino en Modern Family, el veterano Ed O’Neill ($14 millones), quien interpreta a su esposo, y que el resto del elenco: Eric Stonestreet ($13.5 milllones), Jesse Tyler Ferguson (13 millones) y Ty Burrell (12 millones).

Por otra parte, la otra actriz con papel protagónico en Modern Family, Julie Bowen, ocupa el quinto puesto en la lista elaborada por Forbes de las actrices mejor pagadas, con una ganancia de $12.5 millones, que proviene solo de su trabajo en la televisión.

A Vergara la sigue en la lista, Kaley Cuoco, la Penny de The Big Bang Theory (CBS), quien ganó $24.5 millones.

El tercer lugar lo ocupa la protagonista de Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo ($23.5 millones).

Pompeo reconoció en una entrevista con The Hollywood Reporter que muchas veces la producción de la serie la amenazó con que ella era prescindible, y aunque su personaje le da nombre a la serie, era menos importante que su contrapartida masculina, Patrick Dempsey.

En los últimos tiempos, Pompeo, que ha permanecido durante las 15 temporadas de la serie, renegoció las condiciones del acuerdo y obtuvo una suma inicial más elevada y otra parte de las ganancias a posteriori, además de participación monetaria en el spin-off de la serie, Station 19.

El resto de la lista de las actrices mejor pagadas continúa así:

4. Mariska Hargitay ( Law & Order: SVU), $13 millones.

5. Julie Bowen (Modern Family), $12.5 millones.

6. Mayim Bialik y Melissa Rauch, ambas de The Big Bang Theory, empatadas con $12 millones.

8. Kerry Washington (Scandal), $11 millones.

9. Claire Danes (Homeland), $9 millones.

10. Pauley Perrette (NCIS), $8.5 millones.

