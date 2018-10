Sustituta de Adamari López tiene un rico pasado en Miami

La enfermedad de Adamari López la mantiene alejada de las pantallas de Telemundo, y mientras sus fans esperan su recuperación, de momento ya la cadena le ha encontrado sustituta en Un nuevo día.

Se trata de la presentadora mexicana Jimena Gállego, quien hasta el año pasado fue una de las conductoras del programa Cuéntamelo ya, de Televisa.

Jimena, sin embargo, no es extraña para los seguidores de la música y las noticias del entretenimiento en Miami porque en el 2003 lanzó su primer disco, homónimo, con el sello de Emilio Estefan, Crescent Moon.

En ese momento, la cantante contó en entrevista con el Nuevo Herald que llegó a esta ciudad por primera vez en el 2000 como turista y se dijo a sí misma que trabajaría en Miami.

Suscríbase

“Desde niña he estado en contacto con la música”, contó Jimena en la entrevista. “Mi madre me llevaba a sus conciertos y a sus giras, y cantó con Armando Manzanero, con quien me encantaría hacer algún disco”.

Jimena, que también es compositora, es hija de la cantante Lila Reyes Spíndola, y nieta de Rafael Reyes Spíndola, uno de los fundadores del periodismo moderno mexicano y creador de varios diarios.

Fue el productor Mauricio Abaroa quien le vio el potencial que tenía como estrella y se la presentó a Emilio Estefan. En esa época Jimena le abrió conciertos a Marco Antonio Solís y Juan Gabriel.

Su carrera musical continuó al firmar un contrato con Univisión Music y lanzar los discos En soledad y Volar sin alas, también producido por Estefan, a quien la hoy conductora entrevistó recientemente.





Jimena, que tiene dos hijas, fundó en el 2017, MothersFront, una plataforma digital para dar consejos a las madres, y cuenta para ello con las presentaciones y conferencias de muchas famosas que son también mamá.

Comparte este proyecto con Alexia Camil, hermana menor del actor Jaime Camil.

Desde la semana pasada, Jimena conduce Un nuevo día junto a Rashel, Marco Antonio Regil y Héctor Sandarti.

Por su parte, Adamari se recupera de una enfermedad respiratoria que le sobrevino por complicaciones de la gripe.

La presentadora puertorriqueña, que suele compartir mucho en las redes sociales con sus seguidores, no publica nada en estas desde el domingo 14, cuando participó en un desfile en Nueva York para celebrar el Mes de la Herencia Hispana.

Siga a Sarah Moreno en Twitter: @SarahMorenoENH.