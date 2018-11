¿Se retira Maluma de la música? Inesperado anuncio asusta a sus fans. Que no cunda el pánico

El éxito, la fama y los grandes premios parece que han agotado, física y emocionalmente, a Maluma.

Tal cansancio se desprende de un anuncio totalmente inesperado que el reguetonero colombiano hizo en su cuenta de Instagram, una decisión que tomó, dejando a sus fans sumidos en la incertidumbre.

A pocos día de haberse ganado el Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo en los Latin Grammy por su más reciente disco F.A.M.E., el rompecorazones del espectáculo dejará la música y los escenarios temporalmente.

El artista, quien últimamente ha estado en el candelero por su extravagante estilo, necesita tomar un respiro de la vorágine de grabaciones, ensayos y conciertos. Precisa un retiro espiritual.

Ahora que tiene la convicción de haber llegado a un momento cumbre en su carrera, es hora de recargar las pilas. ¿Cómo lograrlo?

“Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pasear, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu”, reveló el polémico intérprete en su Insta Stories.

Si bien sus casi 37 millones de fans en Instagram quedaron atónitos ante la noticia, el vocalista de 24 años aclaró que su retiro es por un breve periodo.

“Esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido”, afirmó, y poco después publicó una fotografía meditando junto a su perro en un entorno natural.

