¿De Miss Gorda a presentadora?, Migbelis Castellanos tiene buena competencia en NBL

Cuando este domingo se elija la ganadora del reality show de Univisión Nuestra Belleza Latina, Migbelis Castellanos podría tener su revancha.

Castellanos, Miss Venezuela 2013 y finalista del Miss Universo en el 2014, recibió entonces tantas críticas por su supuesto sobrepeso, que la apodaron la Miss Gorda.

Por suerte, también destacó por su rebeldía y adquirió fama de ser una reina de belleza rebelde.

“No me gusta seguir patrones antiguos”, confesó Castellanos a el Nuevo Herald en un almuerzo organizado por Univisión para la prensa en un restaurante de Coral Gables.

“Dios puso estas curvas en mí para ayudar a que la televisión siga cambiando”, apunta Castellanos, que es una de las finalistas de Nuestra Belleza Latina, que se miden este domingo en el último programa.

Esta temporada, el reality show de Univisión no quiso quedarse estancado en los viejos patrones que imperaban en los medios antes del movimiento #Metoo, y ha dejado atrás el concepto de reina de belleza tradicional, para buscar una comunicadora profesional, una presentadora que pueda entrenarse y estar a la altura de importantes figuras de la cadena.

Acostumbrada a los concursos de belleza donde “todo es estereotipado y posado”, Castellanos considera que, por el contrario, su estancia en el programa fue como “una universidad de los medios”.

Aprendió sobre todo a trabajar en equipo, por eso, no importa quién sea elegida como la ganadora, planea celebrarlo con las otras finalistas, la hondureña de Maryland Yaritza Owen y la dominicana de Nueva York Ceylín Rosario.

Antes de decidirse a concursar en NBL, Castellanos ya se había rendido porque pensaba que no había más oportunidades en el medio.

Los últimos cuatro años los había dedicado a un noviazgo que pensaba terminaría en matrimonio. En febrero, rompieron el compromiso.

“Salí huyendo y me refugié en una relación. Estaba enamorada, pero también tenía miedo a exponerme”, dice sobre el malestar que le dejaron los ataques y críticas por el sobrepeso.

Hoy todo eso ha cambiado. “Me encanta que la gente me defiende”, señala sobre el apoyo de sus seguidores y del público de NBL.

La final del programa, el domingo a las 8 p.m., tiene como invitados a Pitbull; Bad Bunny, el segundo artista latino más popular este año en YouTube; el intérprete de música mariachi Christian Nodal; el bailarín profesional Casper Smart y la actriz de Orange is the New Black, Jackie Cruz.

El programa también incluirá un mensaje especial enviado por Jennifer López. Y Clarissa Molina, la ganadora de NBL en el 2016, pasará la corona a la nueva reina. ¿O debemos decir a la futura presentadora?

Siga a Sarah Moreno en Twitter: @SarahMorenoENH.