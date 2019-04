‘Si mataste, paga’: Niurka Marcos arremete contra Pablo Lyle, se le va la lengua y se persigna

Vista judicial del actor mexicano Pablo Lyle El actor mexicano Pablo Lyle podría enfrentarse a cargos de asesinato después de ser acusado de la muerte de Juan Ricardo Hernández, a quien el artista habría golpeado en un incidente de tránsito. Up Next × SHARE COPY LINK El actor mexicano Pablo Lyle podría enfrentarse a cargos de asesinato después de ser acusado de la muerte de Juan Ricardo Hernández, a quien el artista habría golpeado en un incidente de tránsito.

Con el tradicional estilo que la particulariza, la vedette cubana Niurka Marcos encuentra siempre un momento para entrometerse en polémicas de gran atención sensacionalista, y esta vez se manifestó públicamente sobre el caso del actor mexicano de telenovelas Pablo Lyle.

En espontáneas declaraciones a El Gordo y La Flaca que han sido duramente criticadas en redes sociales, la actriz y bailarina acusó a Lyle, quien podría enfrentar cargo de asesinato en Miami y se encuentra bajo arresto domiciliario, por ser “soberbio” y “arrogante”. Y encontró forma de conectar esas características de personalidad con el famoso incidente de tránsito.

“El que la debe la paga, mijo. Eso para que vean que no tienen que ser más arrogante, soberbio. La fama no tiene nada que ver con la arrogancia, la soberbia y la prepotencia“, sentenció la actriz, radicada en México, mirando a las cámaras del programa de Univision.

La cantante se persignó, después de besarse los dedos, al compás de un “hay niño, no, no, cancela, cancela, yo no hago eso, esas cosas no las hago”.

Y sin pelos en la lengua, aseveró en el video que se hizo viral el viernes: “Ponga los pies en el piso y si mataste, paga papá”.

Lyle, de 32 años, regresó a Miami esta semana para responder a una orden judicial, y debe permanecer en la ciudad hasta que la Fiscalía estatal de Miami-Dade anuncie los nuevos cargos en su contra. El galán de Mi Adorable Maldición es investigado por el deceso de un anciano al que golpeó en el rostro, Juan Ricardo Hernández, de origen cubano.

Marcos lo condenó en las declaraciones por presuntamente huir de la escena del altercado en la avenida 27 y la calle 14 del noroeste.

“En vez de quedarte ahí enfrentar el problema”, argumentó. “Pegarte al señor y verificar y cerciorarte de que el señor estaba vivo hasta que llegó al hospital y que nada le provocó la muerte hasta que yo lo dejé ahí... En vez de hacerlo así, que es como debió haber sido lo correcto, ahora estás en un punto ciego”, dijo.

Pese a las declaraciones de la vedette, otras estrellas del espectáculo que han opinado sobre el caso han mostrado su apoyo a Lyle, entre estos, Sofía Castro y Gabriel Soto, según People en Español.

