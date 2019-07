‘Vergonzoso e inaceptable’: Ricky Martin exige renuncia de Roselló por chat obsceno

AP

El astro boricua de la música latina Ricky Martin transitó del arte a la política este sábado, al manifestar públicamente su indignación por el contenido de un chat profano compartido por miembros del Ejecutivo de Puerto Rico, y exigir la inmediata renuncia de su gobernador, Ricardo Roselló.

Sus declaraciones de molestia se sumaron a un coro de voces críticas en el estamento de artistas puertorriqueños, entre estos René Pérez Joglar “Residente”, Bad Bunny y Kany García, por el contenido de un chat de la aplicación Telegram en el que participan figuras de renombre del gobierno de la isla, encabezadas por el propio Rosselló, usando lenguaje soez.

Tras una convulsión de consecuencias impredecibles por la filtración del chat que, de momento, provocó que el gobernador anunciara que prescindirá de todos los colaboradores que aparecen en ese foro, pero él mismo rehusó renunciar.

“Las expresiones compartidas en un chat por parte del Gobernador de Puerto Rico @ricardorosello y coreadas por otros funcionarios públicos en lo que a todas luces era una discusión de sus ejecutorias en el Gobierno y no de asuntos privados como se intenta dejar ver”, escribió Martin en su perfil de Twitter.

“Es vergonzoso e inaceptable y no se resuelve con un perdón. Este NO es el Gobierno que necesitamos. Este NO es el Puerto Rico que nuestros abuelos y padres construyeron y mucho menos el que queremos dejarle a nuestros hijos”, agregó el cantante en el hilo de publicaciones.

Martin elevó su voz en protesta, respondiendo a las conversaciones del primer mandatario de la isla y sus allegados, filtradas por el Centro de Periodismo Investigativo.

En su reportaje Las 889 páginas de Telegram entre Rosselló Nevares y sus allegados, el Centro concluyó: “El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares y sus más cercanos colaboradores, sus ‘brothers’ según los llama, realizaron trabajo político partidista en horas laborables y utilizando recursos públicos desde un chat de Telegram, donde el grupo orquestaba cómo manejar la narrativa política a través de las redes sociales y medios de comunicación del país”.

La publicación de la totalidad de las casi 900 páginas del chat culmina días de filtraciones —que se suman a varias detenciones de funcionarios por corrupción— que han provocado una crisis institucional sin precedentes.

Martin opinó que esas esas conversaciones de miembros del gobierno “denotan el carácter y personalidad intolerante, arrogante, prepotente, homofóbica, machista y violenta de cada uno”.

“Reconozca que carece de las competencias de un verdadero líder, que inspire, estimule y guíe con el ejemplo a que nuestra gente logre alcanzar niveles superiores de vida”, subrayó el artista.

Por su parte, Pérez Juglar, excantante del grupo de rap, rock y rap fusión Calle 13, opinó en Twitter que la “falta de respeto hacia nuestro país por parte de este Gobierno ha sido histórica”.

“El mensaje es simple y claro, todos los puertorriqueños que tenemos dignidad le exigimos al gobernador su renuncia inmediata. No lo queremos en el gobierno ni un día más”, afirmó.

El cantante de música urbana Benito Antonio Martínez, más conocido por su nombre artístico Bad Bunny, también acudió a sus redes sociales para manifestar que el gobernador Roselló debe renunciar ante los escándalos en los que está involucrado.

“Está hasta de más pedirle una renuncia al gobernador, él sabe que le toca sí o sí”, escribió Martínez en Twitter.

Agencias cablegráficas de el Nuevo Herald colaboraron con esta información.