Mensajes de Fonsi, Adamari y Santa Rosa desbordan de indignación y amor por Puerto Rico

Mi querido Puerto Rico, siempre he respetado los ideales de cada persona en la Isla, pero después de leer y ver como esta administración se ha burlado de las víctimas tras el huracán, de la comunidad LGBTT, de gente humilde en necesidad, de las mujeres, del que piensa diferente a ellos, es imposible quedarse callado y darle más espacio a este gobernador. La corrupción y el robo sin medida a la educación de nuestros niños, a la salud del pueblo así como del saqueo a nuestras instituciones y valores es un acto imperdonable. Roselló, piense en el país y en nuestra Isla primero antes que cualquier otra consideración y renuncie de inmediato, haga una transición pacífica, evítele más sufrimiento y vergüenza mundial a nuestro pueblo. Somos afortunados de haber nacido en este paraíso que Dios nos regaló y siempre la vamos a defender. Por nuestra tierra y por el futuro de nuestros hijos levantamos todos unidos nuestra voz por el bien de nuestra patria. Aunque hoy estoy lejos, mi corazón, mi voz, y mi apoyo está con el pueblo. #RickyRenuncia