Artistas puertorriqueños dan duro y en el clavo. En Miami, piden que sus colegas cubanos los imiten

Artistas puertorriqueños protestan contra el gobernador Rosselló Los artistas puertorriqueños Residente y Bad Bunny se unieron a cientos de manifestantes en las calles de San Juan el 18 de julio de 2019 para protestar contra el gobernador Ricardo Rosselló y exigir su renuncia. Up Next × SHARE COPY LINK Los artistas puertorriqueños Residente y Bad Bunny se unieron a cientos de manifestantes en las calles de San Juan el 18 de julio de 2019 para protestar contra el gobernador Ricardo Rosselló y exigir su renuncia.

Ni el cansancio, ni las horas de vuelo, ni los compromisos profesionales que dejaron pendientes pudieron con ellos.

Las voces de los artistas puertorriqueños se escucharon alto y claro exigiendo la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.

Liderados por Bad Bunny, Ricky Martin y René Pérez “Residente”, cumplieron su promesa de estar en la multitudinaria manifestación que realizaron los puertorriqueños el 17 de julio frente al Capitolio.

“Cuando el pueblo entero le exige a su gobierno que salga y el mismo no se mueve, estamos en dictadura”, dijo Residente en un mensaje en Instagram, reafirmando la intención de los puertorriqueños de no ceder en sus reclamos.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

“Puerto Rico no se va a quitar y todo lo que suceda de hoy en adelante será culpa de Ricardo Rosselló”, añadió el ex integrante de Calle 13, reconociendo que aunque estaba muy cansado, “la energía de la gente era tal que el sueño se me convirtió en rabia”.

Los artistas que se manifestaron, entre los que se cuentan el actor Benicio del Toro y el creador de Hamilton, Lin-Manuel Miranda, canalizaron la indignación de sus compatriotas ante la corrupción e insensibilidad de sus gobernantes, que estalló al salir a la luz los mensajes homofóbicos, misóginos y burlones que compartían en un chat privado el gobernador y sus colaboradores.

La semana pasada también fueron arrestados varios funcionarios públicos, entre ellos la ex secretaria de Educación Julia Keleher, acusados de corrupción por el Departamento de Justicia federal.

Por su parte, Bad Bunny, que tenía varios conciertos pautados en Europa, viajó ocho horas para estar presente en la protesta en la isla.

“El día de ayer me marcó para siempre. Nunca había sentido tanto orgullo en mi vida”, compartió en Instagram, exhortando a los puertorriqueños: “Vamos a cambiar la historia”.

Chayanne también mostró su apoyo en las redes sociales a la “gente que quiere que se le respete y trabaja para cubrir sus necesidades”.

“Hoy nos unimos como pueblo para que se escuche una sola voz y logremos el cambio que necesitamos, pero que en esa búsqueda siempre estén presentes el respeto por nuestros semejantes, la paz y el diálogo. Puerto Rico, hoy más que nunca te llevo en el corazón”, dijo en su emotivo mensaje.

El día anterior Luis Fonsi, Gilberto Santa Rosa y Adamari López se dirigieron al mundo a través de sus cuentas para expresarse sobre lo que ocurre en la isla.

“La corrupción y el robo sin medida a la educación de nuestros niños, a la salud del pueblo así como del saqueo a nuestras instituciones y valores es un acto imperdonable”, dijo Fonsi, quien acompañó el texto con una foto a la orilla de la playa en la que portaba la bandera de Puerto Rico.

El Caballero de la Salsa no solo criticó al gobierno sino que señaló la responsabilidad compartida por los puertorriqueños al elegir a los políticos.

“Mi país vive un momento tristemente histórico. Hoy nos enfrentamos a las consecuencias de nuestras malas decisiones. En estos días convulsos, complicados y hasta violentos, nos damos cuenta de la verdadera personalidad de la gente que dirige nuestro país. Esta situación es el saldo de la indiferencia, del fanatismo, el revanchismo y la apatía”, dijo Santa Rosa.

Adamari compartió un mensaje conciso pero sentido: “Mi corazón está en Puerto Rico. Paz, Amor, Respeto y Solidaridad”.

Por otra parte, la seriedad del momento histórico ha servido para inspirar el tema Afilando los cuchillos, que cantan Residente, su hermana Ile y Bad Bunny.

“Ninguno de nosotros, los supuestos bandoleros, está acusado de fraude o lavado de dinero. Con todo lo que han robado estos politiqueros, pintamos las paredes del Caribe entero”, reza la letra, en este caso haciendo referencia al sanbenito de marginales que ponen algunos a los reggaetoneros.

El tema también denuncia “el robo de los chavos de la educación” y “las injusticias y manipulación, que el pueblo no aguanta más”.

“Vamos cortante como los cuchillos, sacando chispa hasta llegar al filo. Hay que arrancar la maleza del plantío para que ninguno se aproveche de lo mío”, dice el estribillo que canta Ile.

En Miami, artistas cubanos mostraron su solidaridad con Puerto Rico. “En estos momentos tan difíciles para la Isla del Encanto, mis oraciones están con su pueblo”, dijo Willy Chirino, que en una de sus canciones más populares manifestó “yo quiero en la islita ser un artista famoso”, algo que consiguió a plenitud.

Otros destacaron la actitud solidaria de colegas puertorriqueños con su pueblo. Alexis Valdés y Alexander Otaola, presentador de Hola, Ota-Ola!, alabaron “el ejemplo de democracia del pueblo de Puerto Rico”.

“Puerto Rico se ha lanzado a las calles a pedir la renuncia de su gobernante. Muchos artistas, cumpliendo con su función de comunicadores sociales y representando la voz y las esperanzas y deseos de su pueblo, se han sumado a las protestas y petición de renuncia”, escribió Alexis en Instagram.

Asimismo manifestó su deseo de que ocurra lo mismo en Cuba, “que los artistas no solo velen por sus intereses sino también por los del pueblo que les ha llevado a ser lo que son”.

En un estilo más irreverente, Otaola destacó la actitud de los artistas puertorriqueños, y en especial de los raperos y reggaetoneros.

“Me encantaría ver un día a los exponentes del género urbano tomar las riendas de la historia. Que los artistas cubanos tuvieran los pantalones que tienen los artistas puertorriqueños y el pueblo puertorriqueño”.