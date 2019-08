Alejandro Sanz ayudará a quedarse en EEUU a miles de inmigrantes ‘seriamente amenazados’

View this post on Instagram

Todos somos uno. Todos los sueños importan. Lamentablemente, los sueños de los #DREAMERS en EEUU parecen no importar. Únete al #DreamerTeam ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ We all belong. We are all one. #WeAllDream. Sadly, some #DREAMERS in the US have been told that their dreams don't matter. But we know this isn't true. Please, join me & become part of the #DreamerTeam Because everyone matters. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ http://www.charitystars.com/Alejandro ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @dreambignevada @ImmigrantsRising @AscendFundNY @julissaarce @CharityStars : @alanfloresfoto