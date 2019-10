Estrella iraní de Instagram dice desde la cárcel que se arrepiente de sus cirugías plásticas

IRIB TV / AFP

La televisión estatal iraní transmitió una entrevista con una mujer estrella de Instagram que se ha vuelto famosa por alterarse drásticamente la cara mediante varias cirugías plásticas hasta parecer un zombie. La policía arrestó a la mujer presuntamente por “blasfemia”.

La celebridad de las redes sociales conocida como Sahar Tabar fue detenida por orden de una corte islámica de Teherán el pasado 5 de octubre tras “numerosas peticiones del público” para que fuera arrestada, se dijo en la transmisión televisiva.

Tabar enfrenta diversas acusaciones entre las que están blasfemia, incitar a la violencia, obtener ingresos de forma inapropiada e incitar la corrupción entre la juventud.

“Yo no luzco como las fotografías pasadas por photoshop que han sacado por televisión”, declaró la mujer de 22 años en la entrevista que salió al aire el martes, con la cara borrosa.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

La mujer confesó que su madre había tratado de evitar que cambiara su apariencia, pero la fama y los “likes“ de Instagram la hicieron continuar.

“Así es más o menos como luzco en la actualidad”, dijo Tabar, al tiempo que mostraba un teléfono con una foto suya.

En la foto, Tabar se parece a la estrella de Hollywood Angelina Jolie, pero tiene la cara demacrada, la nariz exageradamente respingada, y las mejillas muy hundidas.

Tabar negó los reportes de que quería parecerse a Jolie, y dijo que en realidad se había inspirado en un personaje tipo zombie de la película de dibujos animados de fantasía “Corpse Bride”.

Su cuenta de Instagram que, según Tabar, tiene 486,000 seguidores, al parecer está desactivada.

El canal dijo que Tabar era hija única de padres divorciados, que vivía con su madre, y que “podría estar estudiando en la universidad” si no fuera por su “extraña” personalidad y fama en la internet.

“He visto gente que ha seguido lo que he hecho, y me parece que he hecho lo correcto”, dijo Tabar, quien luego admitió que no terminó la secundaria.

Tabar agregó que su madre trató de impedir que se cambiara la cara, pero que la fama y los seguidores que tiene en Instagram la impulsaron a que siguiera adelante.

Una captura de imagen de las imágenes obtenidas de IRIB de la televisión estatal iraní el 24 de octubre de 2019 muestra una reproducción de una imagen publicada por Sahar Tabar en Instagram. IRIB TV / AFP

“Desde niña soñaba con ser famosa”.

La Organización Amnistía Internacional le ha pedido un sinfín de veces a Irán que deje de transmitir videos de “confesiones” de presuntos sospechosos, argumentando que están “violando los derechos de los acusados”.