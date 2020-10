Paco León deja boquiabiertos a sus fans y les pregunta qué les parece este nuevo look

View this post on Instagram

No debería sorprenderme, pero me sigue sorprendiendo que me borren esta foto por contenido inadecuado con lo que hay por ahí.... Celebrar la naturaleza, los cuerpos, el verano, la libertad... me parece de lo más adecuado y oportuno. Pero ellos ponen los límites y yo apuro todo lo que me dejen. No os parece? Espero que esta que no se ve las ingles no ofenda a nadie.