Hijo de William Levy sigue su recuperación hospitalaria tras grave accidente

Gracias a todos que sin conocernos oran por nuestro hijo Christopher como familia.. Que Dios sane a Christopher y los demás muchachos completo y rápidamente. Con Dios todo es posible y el protege a sus siervos que le claman. Christopher es un niño de Fe. Sabemos que Dios estuvo ahí con el y los demás niños y no tenemos más que palabras de gratitud a Dios que nunca nos falla!! Que El sane a Christopher para que pueda seguir siendo una luz brillante en el campo de béisbol y en todas las áreas de la vida. Cada vez que Christopher brilla en el campo, le da gracias a Dios y lo honra e inspira a otros a hacer el bien y tener fe en Dios de la manera que el lo hace. Es un líder! Que siempre tenga la sabiduría para usar las bendiciones de Dios para bendecir a otros. Amén!!