Emily Estefan cuenta en Facebook lo difícil que fue confesarle a sus padres que era lesbiana

Si alguna vez tuvo la curiosidad de saber qué pasó cuando Emily Estefan decidió salir del armario, tuvo su oportunidad el miércoles por la noche.

Al parecer, no fue una situación fácil de discutir con la familia.

La música y su famosa mamá Gloria Estefan hablaron de toda la situación durante la segunda sesión de “Red Table Talk” (“Conversación en la mesa roja”) en Facebook Watch, y realmente nos conmovió el dolor que sintieron. Como le ocurrió a la Tía Lili, que desempeño el papel de una testigo preocupada durante la emocionante conversación llena de lágrimas, entre madre e hija.

Recordemos que Emily le presentó a todo el mundo a su novia Gemeny Hernández en diciembre de 2017. Las dos hicieron oficial su relación en Instagram con una dulce y romántica publicación.

“Te amo”, escribió entonces Emily. “Cada palabra que escribes (sea o no sobre mí) me enaltece. Estoy ansiosa porque el mundo (y tú) sepan lo que eres capaz de hacer”.

¡Sorpresa! Las dos llevaban juntas un año (desde el 13 de diciembre de 2016), y la publicación que colgaron en Instagram fue más un homenaje que un mensaje de “Feliz Aniversario”.

Es cierto que la mayoría de Miami no sabía mucho sobre la vida personal de la jovencita, pero su famosa mamá sí conocía lo que estaba ocurriendo, y al principio todo no fue color de rosa.

Todavía hay muchas cosas que aceptar, y se pudo ver que Gloria y Emily aún están procesando todo.

“Un día estábamos en el carro, y te acercaste con mucho entusiasmo, y nos preguntaste a tu papá y a mí: ‘¿Piensan que quizás yo sea gay?’”, dijo Gloria.

“Y tú dijiste: ‘Eres la única que puede saberlo’”, respondió Emily, de 25 años. “Pero cuando te hice la pregunta, fue un poco como tanteando el terreno, porque tenía miedo. Mi cabeza era un enredo tratando de entender qué me pasaba. ¿Quién soy? ¿Qué me sucede? ¿Dónde encajo?”.

Emily dijo que la razón por la que Gloria dudaba tanto para que ella saliera públicamente del armario con Hernández se debió un poco a que no quería herir a su abuela, que murió en junio de 2017.

“Era algo así como, ‘Oye estoy enamorada de esta chica’. Lo primero que me dijiste fue: ‘Si se lo dices a tu abuela, se muere, y la culpa va a ser tuya’”, dijo Emily, tocándose los ojos. “Simplemente no estaba lista para eso porque sabía que abuela estaba vieja, y entonces pensé: ‘Cualquier cosa que sea, tienes que esconderla, no se puede decir. Y empecé a sufrir”.

La graduada de la Escuela de Música Berklee dijo también que no quería avergonzar a su madre, ni tampoco decepcionarla.

Con lágrimas en los ojos, Estefan, de 63 años, defendió lo que hizo, y dijo que se había criado en un hogar con un gran amor materno. Gloria agregó que también pensó que la controversia podría afectar la carrera de su hija, ya que su primer álbum estaba a punto de salir al mercado.

Aunque Gloria Fajardo —la abuela— murió sin saber la sexualidad de Emily, la nacida en Miami Beach dijo que pensaba que su abuela habría aceptado mejor la confesión que su propia madre y su tía.

“Fue algo suicida”, admitió Emily. “Solo veía dolor”.

“Ahora odio saber que te causé un poco el dolor que sentiste”, dijo Gloria.

¿Qué piensa papá Emilio de todo esto? En realidad, estaba de acuerdo, y su actitud es un poco como “Está bien: “ama a quien quieras”.

“No me importa. Me da igual. A la gente le gusta cosas diferentes”, dijo el exitoso productor, de 67 años, fuera de cámara. “Lo único que los muchachos necesitan es sentir que uno los quiere incondicionalmente”.

Baste decir que en estos momentos Gloria y Emily están bien.

“¿Tienes alguna duda de que te acepto y te quiero?”, le preguntó Gloria a su hija.

“¿Ahora?”, le preguntó a su vez Emily. “Tengo una duda”.

“¿Sabes que te acepto y te quiero?”, volvió a preguntarle la estrella.

“Sí, absolutamente”.

