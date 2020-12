Cuando hay frío, Jennifer López va al revés del mundo. Para ella siempre menos es más

El frío no asusta a Jennifer López. Si sopla un poco, ella saca sus botas altas matadoras y un abrigo de piel de esos que llevan las divas, que por algo se ha ganado el título.

Con ella todo es cuerpo y glamour, y esta vez ha conseguido que los fans noten sus rizos, un nuevo estilo de peinado que resalta el rostro.

La Diva del Bronx aprovechó el descenso de las temperaturas para sacar este nuevo look en Instagram. “Hace un poco de frío, chequeen mis historias para una pequeña sorpresa de Christmas”, dijo a sus seguidores, que le respondieron que era “fuego directo”.

En el “paquetico de regalo” vienen las botas altas de color beige, con cintas que se trenzan alrededor de la pierna. Pertenecen a la colección de zapatos JLO con la tiendas DWS, y cuestan $99.

Más impactantes que estas botas, son las de piel de serpiente, que de verdad dan ese aire de depredadora que tiene la estrella de 51 años. ¿Recuerdan Anaconda? A lo mejor es hora de hacerle streaming, que el tiempo no pasa por JLO, pero ahí estaba al natural.

López y su prometido, Alex Rodríguez, llegaron a Miami este jueves en un jet privado. La pareja, unida desde el 2017, compraron este año una mansión en Star Island por $40 millones.

La artista lanzó antes de Thanksgiving un video de desnudo artístico como anticipo de su tema In The Morning, que vino después de Pa’ Ti y Lonely con Maluma.

“Si me amas / Dilo por la mañana / No solo por la noche / No solo cuando quieras mi cuerpo”, canta JLo en In the Morning.

También ha estado promocionando su línea de productos de belleza JLo Beauty, cuyo ingrediente principal es el aceite de oliva.

“Mi mamá solía decir que el aceite de oliva era la cura para todos los males y es lo que he usado por años porque realmente funciona”, ha dicho López a la prensa sobre la línea que lanzará el primer día del 2021.