Ana Obregón confiesa, emocionada, qué le pide este año a los Reyes Magos

Ana Obregón reapareció públicamente con motivo de las Campanadas - que presentó en TVE al lado de Anne Igartiburu - y nos dio una lección de fortaleza y entereza, demostrando su profesionalidad al lucir la mejor de sus sonrisas pese a que, probablemente, se tratase de una de las noches más duras de su vida.

Y es que, pese a que nos ha demostrado a todos - y principalmente a sí misma - que puede seguir adelante, la bióloga no oculta que sigue rota de dolor por el fallecimiento de Aless, del que el próximo día 13 se cumplirán 8 meses.

La proximidad de la llegada de los Reyes Magos ha hecho que Ana haya compartido, con todos sus seguidores, una imagen inédita de Aless y su perrita Luna - que se fue tan sólo tres semanas después que el joven - hace justo un año. Emocionada, ha recordado cómo fue su último día de Reyes en compañía de su adorado hijo.

Por último, la presentadora nos ha encogido el corazón al desvelar qué regalo pediría ella a los Reyes Magos, sabiendo que, por desgracia, no será posible: “Este año os pediría que me dejarais solamente un segundo para volver a abrazar a mi hijo y si no me lo podéis conceder al menos os pido que custodiéis con amor eternamente a mi estrella”.