Hija de Trump anuncia matrimonio en su último día en la Casa Blanca

El padre de Meghan Markle asegura que su hija le notificó “el fin de su relación” en una carta objeto de controversia entre la duquesa y el diario sensacionalista británico Daily Mail, al que ésta denunció por haber publicado extractos sin autorización.

La ex actriz estadounidense, de 39 años, acusa a Associated Newspapers --editor del Daily Mail, el Mail Online y su versión dominical Mail on Sunday-- de vulnerar sus derechos al publicar en febrero de 2019 partes de la misiva enviada seis meses antes a su padre, Thomas Markle.