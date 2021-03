La argentina Anya Taylor-Joy, gana el Globo de Oro a la mejor actriz de minisere

Leer más

El ex presidente Donald Trump reafirmó este domingo que no fue derrotado en las urnas en 2020 y aseguró que no se propone crear un nuevo partido, sino que el Partido Republicano unido será más fuerte que nunca y ganará las elecciones de medio mandato en 2022 y en las presidenciales de 2024.

“En realidad, como saben, (los demócratas) acaban de perder la Casa Blanca, pero es una de esas cosas, pero quién sabe, quién sabe. Incluso puedo decidir vencerlos por tercera vez”, dijo Trump al inicio de un esperado discurso en la clausura de la Conferencia de Acción Política Conservadora, en Orlando (Florida).