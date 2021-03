Medio hermana de Meghan Markle la critica duramente después de entrevista con Oprah

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Dicen que la sangre es más gruesa que el agua, pero hay dos medio hermanas, que no se tienen ningún cariño.

Poco después de la explosiva entrevista de Meghan Markle con Oprah Winfrey que se transmitió el domingo por la noche, donde reveló varios problemas con la familia real británica, Samantha Markel, su medio hermana la atacó con dureza.

El lunes, Samantha Markle, acudió al programa radial australiano, Fifi, Fev and Nick, y allí, la residente de Ocala, Florida, atacó fuertemente a la Duquesa de Sussex, llamándola mentirosa “con un problema de personalidad narcisista”.

La oriunda de Los Angeles agregó que el esposo de la ex estrella del programa Suits es la verdadera víctima en toda la situación que vive la familia: “Me da pena Harry. Ella lo ha alejado de su familia, de todos sus amigos, de la vida que él conocía”.

¿Por qué Samantha Markle, de 56 años, habló con la prensa de Australia? Probablemente porque publicó un libro titulado The Diary of Princess Pushy’s Sister Part 1, y tiene que darle promoción. Por otra parte, Markle, que en LinkedIn aparece como consejera de salud mental, no participa públicamente en las redes sociales. Hace unos dos años, se le suspendió su cuenta en Twitter, y sus publicaciones en una cuenta diferente aparecen como “protegidas”.

Entretanto, Meghan Markle, de 39 años, ha dicho una y otra vez que las dos no están unidas, y que no ha visto a su medio hermana en 19 años. Samantha desmintió esa afirmación, y dijo que la última vez que se les vio en público (y sonriendo) fue en su ceremonia de graduación universitaria en 2008.

“Solo hay que sacar la cuenta”, dijo Samantha (nacida con el apellido Grant), la hija mayor de Thomas Markle, el padre de Meghan, de su primer matrimonio. “¿Éramos dobles en esas fotografías?”.

¿Se puede decir que Samantha no será invitada a la próxima fiesta de baby shower? ¿Y que el pequeño Archie no la llamará “tía”?

Tal vez encontremos la respuesta en la Parte 2 del libro.

Samantha también se quejó de que los problemas de la familia no salieron a relucir en la entrevista, que estuvo llena de “rumores”.

Una de las grandes críticas que le hizo Samantha a la conversación en CBS, fue que Meghan dijo que ella cambió su apellido otra vez a Markle solo cuando ella comenzó a salir con el príncipe Harry.

“Me llamo Markle desde 1969”, dijo Samantha. “Se sabe que mi nombre ha sido siempre Markle, de modo que lo que ella declaró es extraño... Y que Meghan diga que es hija única es algo delirante”.

Samantha dijo que Meghan necesita ayuda profesional: “Sería bueno que el Dr. Phil la pudiera atender”.

Meghan le dijo a Oprah que buscó consejería de ayuda mental después que tuvo ideas suicidas, pero la “institución” le restó importancia.

Traducción de Jorge Posada