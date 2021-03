Jennifer López y Alex Rodríguez se separan, pero siempre tendrán a Miami

JLo y ARod ARCHIVE GETTY IMAGES

Después de todo, nunca llegaremos a ver el vestido de novia número cuatro de Jennifer López.

La superestrella del espectáculo y su prometido, la ex estrella del béisbol Alex Rodríguez, han puesto fin a su relación, según informó Page Six.

Una fuente dijo en exclusiva al medio de comunicación que el problema fue supuestamente la infidelidad, como en muchas de las relaciones anteriores de Rodríguez.

Hace tiempo que se rumorea que ARod tenía algo que ver con Madison LeCroy, la estrella de “Southern Charm”.

El miércoles, una bomba: La coprotagonista de LeCroy, Shep Rose, dijo a UsWeekly que Rodríguez le hizo firmar un acuerdo de confidencialidad sobre sus MD, también conocidos como mensajes directos. Al parecer, estos dos nunca se conocieron, pero tenían algún tipo de relación en línea y JLo quizá no lo haya tomado a bien.

“Sé que se firmó un acuerdo de confidencialidad, que parece que ya no significa nada, no vale ni el precio del papel en el que está impreso”, dijo Rose al medio. “Es una locura y, ya sabes, tengo sentimientos porque creo que nuestro programa comenzó como gente bastante normal y humilde... la típica gente sureña de un pueblo pequeño. Y ahora es como, ya sabes, estarse enviando mensajes de texto con estrellas del béisbol y esas cosas”.

José Canseco dice que ARod está engañando a JLo con su ex. ¿Habla en serio?

Realmente pensamos que la pareja poderosa lo lograría. Estaban haciendo todo eso de la familia combinada como todos unos campeones y es evidente que los niños se llevan muy bien (vimos las fotos de la piscina).

Alerta de familia combinada: J.Lo comparte una foto en la piscina con A-Rod y sus hijos

La historia de amor de la pareja poderosa se desarrolló aquí mismo, en Miami. Eran más o menos inseparables, haciendo ejercicio juntos constantemente (incluso durante la pandemia), comprando chucherías caras, viajando en jets privados y pasando el rato en el apartamento de soltero de él en Coral Gables.

Pero si conocemos a JLo como la conocemos, se recuperará perfectamente. La actriz de 51 años está rodando su película más reciente, “Shotgun Wedding”, en la República Dominicana, de donde es la familia de ARod, irónicamente.

¿Y el ex bateador de los New York Yankees? Su publicación más reciente en Instagram lo sitúa en un yate en su ciudad natal, Miami. El hombre de 45 años no se refirió al estado actual de su relación, solo publicó una foto y una frase tonta, que estaba tomando un “sail-fie”.

Parece que sigue adelante bien.

Pregunta candente: ¿Qué será de esa dulce mansión de Star Island que compraron el verano pasado?

Quizá un Trump quiera hacerse con ella.

Pierre Taylor, redactor del Miami Herald, contribuyó a este artículo.