‘Traicionera traidora’: Ana Navarro y Piers Morgan se enzarzan en Twitter

Ana Navarro es conocida por decir lo que piensa sobre casi todo.

Así que a nadie, a nadie, le sorprendió que le diera una patada a Piers Morgan estando tirado en medio del escándalo de la realeza que aún causa furor al otro lado del charco.

Navarro se puso a tuitear sobre el candente tema el martes. Morgan abandonó la semana pasada el programa de entrevistas británico “Good Morning Britain” por su afirmación de que Meghan Markle acusó erróneamente a la familia real de ser racista y de mentir sobre sus pensamientos suicidas.

El que fuera ganador de “Celebrity Apprentice” sostiene que Markle debería haber tenido más respeto por la Reina y que él no se creyó “ni una palabra salida de su boca”. Miles de espectadores se quejaron ante la cadena británica, ITV, y Morgan dimitió posteriormente.

“Si no surge ningún otro cambio de la entrevista de #OprahMeghanHarry, que llevara a @piersmorgan a ser despedido de nuevo de otro empleo, me parece un buen resultado en beneficio de la humanidad”, escribió Navarro sobre la situación.

Las dos personalidades de la televisión se conocen desde sus tiempos en la CNN: Morgan condujo su propio programa en vivo con su nombre de 2011 a 2014; Navarro ha sido analista política allí durante algún tiempo.

Al parecer, casi minutos después de que el post fuera lanzado al mundo, Morgan devolvió el golpe.

“Hola Ana, no me despidieron de ITV (sigo trabajando para ellos), como tampoco me despidieron de CNN (me ofrecieron un nuevo contrato de dos años, pregúntale a Jeff)“, decía su respuesta. “Pero es estupendo ver que eres tan traicionera traidora como cuando yo trabajaba en la CNN”.

Esto podría ser incómodo si se produce alguna reunión festiva en la oficina en el futuro después de la vacunación.

¿Continuaron su disputa durante toda la semana? Parece que Navarro, quien publicó el miércoles que se había vacunado contra el COVID en el Jackson Memorial Hospital de Miami, y Morgan, que ha encontrado varios nuevos blancos en Internet, han dado vuelta a la página.