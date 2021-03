El deseo que nunca se llegó a cumplir de Rocío Jurado

Europa Press

“Yo creo que hay un momento en el que la familia se tiene que apoyar y unir. Eso es lo que yo he vivido y ha sido tan maravillosa, que me gustaría conseguir las mismas cosas que mi abuela Rocío. No sé si lo conseguiré, pero hasta ahora no llevo mal camino” estas eran las palabras de Rocío Jurado en un plató de televisión en el 2003 y lo cierto es que cada una de sus declaraciones sobre su familia caían como puñales encima de toda la sociedad porque se llegaba incluso a envidiar la buena relación que había entre todos los miembros del clan Jurado.

Tras fallecer ella, todo se fue al garete. Llevamos años hablando de los distanciamientos que hay en esa familia que siempre permaneció unida. José Ortega Cano en prisión, Rocío Carrasco alejada de todos sus familiares, sin tener contacto con sus hermanos, sin tener relación con sus hijos, Rosa Benito se divorcia de Amador Mohedano...

Una serie de acontecimientos que se nos han quedado grabado en la mente y que solamente nos hace pensar en el deseo que no se ha llegado a cumplir de Rocío Jurado, esa mujer que dio su vida en los escenarios, pero también en las cuatro paredes de su casa para que todos los miembros de su familia estuvieran como una piña.

El día de su muerte, en la casa de la Moraleja se encontraban todos los miembros de la familia para que la más grande se fuera con una sonrisa al cielo y lo cierto es que puede ser que esa fuese la última vez que la familia permaneciese unida... Las alas de Rocío Jurado cubrían y protegían a todos los suyos y ahora, nada es igual que antes.