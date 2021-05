Karol G y Anuel AA rompieron hace meses pero él todavía parece que no lo supera

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Otra pareja famosa que se separa.

La ruptura de Anuel AA y Karol G no es nada nuevo, lo que pasa es que ambos se las arreglaron para mantenerla en secreto.

Anuel confirmó su estatus de soltero y sin compromiso en Instagram Live.

“El tiempo ha pasado”, dijo, refiriéndose a la relación que terminó hace cuatro meses.

Anuel agregó que los dos siguen siendo amigos.

Karol escribió en las redes sociales que los dos trataron de mantener sus problemas en privado para así poder cuidarse mejor a sí mismos.

“Nunca usamos nuestra relación con propósitos comerciales, ni hoy ni tampoco hace tres años”, dijo.

En julio todo parecía ir bien entre los colaboradores de Follow. Karol G había dado positivo al coronavirus, y Anuel la ayudó a recuperar la salud en la casa de ambos en el sur de la Florida.

En aquel momento, la cantante (cuyo nombre verdadero es Carolina Navarro) mantuvo su diagnóstico en privado, toda vez que no quería preocupar a la familia, amigos y admiradores.

En las fotos que Karol G colgó en Instagram apenas aparecen fotografías de Anuel, con quien la artista colombiana comenzó a salir en 2018. La artista de 30 años colgó imágenes de ella soltera y hermosa en un bikini en Miami, de modo que es un inicio.

Anuel, por su parte, no parece haber tomado muy bien la ruptura. El jueves, el artista puertorriqueño colgó en Instagram un video de los dos en tiempos mejores.

El pie de foto, acompañado con un emoji de una cara triste y un corazón roto, dice: “Y ahora que no estás aquí, me siento solo. Trato de ser feliz, pero no encuentro el modo”.

Traducción de Jorge Posada