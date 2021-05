El romance de Larsa Pippen con un célebre hombre casado no terminó bien

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

El romance que Larsa Pippen tuvo en el 2020 con Malik Beasley terminó de mala manera.

La ex esposa de Scottie Pippen se enredó con el jugador casado de la NBA a finales del año pasado, a pesar de la pandemia.

Desde luego, a la esposa de Beasley, Montana Yao, no le gustó para nada ver a Beasley cogido de manos con la ex estrella del programa Real Housewives of Miami en un centro comercial del área durante las Navidades. La modelo, que tiene un niño pequeño con el jugador de los Timberwolves de Minnesota, rápidamente presentó los documentos del divorcio.

De todos modos, Beasley y Larsa Pippen continuaron su relación durante un tiempo. Hasta que se separaron.

Ahora hemos escuchado que el jugador de baloncesto ha regresado con su esposa, su adorable niño de dos años, Makai, y a la estabilidad matrimonial. Por el momento.

Beasley hasta llegó a pedirle disculpas públicamente a Yao en Instagram por todo lo que pasó.

“Quiero decir que lamento haberte en la situación que te puse en los últimos meses”, escribió la estrella de la NBA. “Mi cabeza no estaba donde debía estar. Estaba buscando más cosas cuando las tenía todas. Quiero decirle al mundo y a ti que para mí no hay nadie como tú”.

Beasley dijo que fue él quien rompió con Pippen.

“Y que conste, yo fui el que terminó mi última relación porque no hay nadie como tú”, siguió escribiéndole Beasley a Yao, añadiendo que las infames fotos que le tomaron en el mall del sur de la Florida fueron una “trampa” que le tendieron.

El atleta nacido en Atlanta, y su affaire por internet con Pippen quedó captado en imágenes mucho antes de que aparecieran las fotografías en el mall, dijo que en la actualidad está tratando de madurar como persona y como familia.

La autoflagelación funcionó. Se reportó que Yao aceptó de regreso a su hombre y, de paso, atacó a Pippen, a tal punto que llegó a llamar a la diseñadora de joyas de 46 años, “matrona”.

Pippen quiso permanecer como una dama, y no dijo una palabra hasta que el sitio web Stories colgó algunos comentarios pocas horas después. ¿Su venganza? Ser contratada para el sitio pornográfico de suscripción Only Fans.

“No me importa lo que diga nadie”, escribió la madre soltera con cuatro hijos. “Todas las mujeres pueden amar y vivir como les dé la gana”.

La oriunda de Chicago promete mostrar su “vida loca”, que incluye fotos y videos de sus trajes de baño y ropa íntima favorita.

“Quiero enseñarles a las mujeres de todo el mundo que no importa lo que hagan en sus vidas, pueden ser ¡sexy y exitosas!”, escribió.

Respondiéndole a Yao por haberla insultado, Pippen le escribió una dura carta:

“Hola, querida, puedo pasarme el día discutiendo contigo en la Internet, pero de mujer a mujer, nunca lo haría, sobre todo por un hombre. Así que tienes toda la prensa para ti solita”.

La ex estrella de reality shows no escribió nada más, y le dijo a Yao que Beasley era un llorón “barato” que la persiguió “una y otra vez” por las redes sociales, y que tiene cómo demostrarlo.

Entre las razones que, según Pippen, rompió con Beasley están: “1. Cualquier hombre que niegue a su hijo y deje a la madre sin dinero no es un verdadero hombre”, dijo dijo en Stories. “2. Llora mucho y sin parar. 3. Es un tipo ordinario, y no verás ningún dinero de pensión alimenticia, de modo que ya lo sabes”.

Podríamos seguir hasta lo infinito, pero afortunadamente, las historias en Stories solo duran 24 horas.

Traducción de Jorge Posada