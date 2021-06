‘De nada’: Mujer en el centro de la separación de A-Rod y JLo rompe el silencio

Estamos recibiendo más información de Bennifer a medida que pasan los días. Los paparazzi han estado captándolos, así que sabemos que JLo y Ben Affleck están oficialmente juntos.

Su sesión de besos captada en video el lunes por la noche en un restaurante de Los Ángeles fue básicamente la declaración oficial de la pareja anteriormente comprometida.

En cuanto a Alex Rodríguez, el jugador que se convirtió en hombre de negocios ha estado bastante callado al respecto desde que se separó de su famosa dama.

Pero la mujer con la que A-Rod fue acusado de infidelidad, la estrella de “Southern Charm”, Madison LeCroy, al menos, está soltando algunas cosas buenas. (Oye, tomaremos cualquier cosa en este momento.)

Hubo rumores de FaceTimes y NDA lujuriosos sobre sus coqueteos en línea que quizá hayan sido algo más.

Cuando se le preguntó qué pensaba sobre el impactante reencuentro de la pareja conocida como Bennifer, LeCroy bromeó con UsWeekly: “De nada”.

ARod todavía no se ha relacionado con nadie, pero le daremos un respiro, ya que todavía está bastante fresco. El retirado Yankee de Nueva York ha estado pasando tiempo con sus dos hijas e incluso con su ex esposa en el gimnasio en Miami. Hay rumores de que está buscando comprar un lugar en la Ciudad de Nueva York.

Cuando se le preguntó si compartiría más detalles sobre el drama de A-Rod, LeCroy dijo que podría contarlo todo algún día si regresa a “Southern Charm” de Bravo para la temporada 8.

“Estoy feliz de contar mi historia”, dijo la dueña de un salón, quien anunció en Instagram que tenía novio el fin de semana pasado. “Si me hacen las preguntas, sí, diré la verdad. Diré esto: la razón por la que no me molesta es porque soy inocente en ese sentido”.