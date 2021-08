¿Qué le pasó a Julio Iglesias? Para poner fin a los chismes, el cantante revela su realidad

El legendario cantante español Julio Iglesias, el artista latino que más discos ha vendido en la historia, se ha visto obligado a hacer un flashback a su juventud para disipar rumores sobre su supuesto frágil estado de salud.

A sus 77 años, hizo una revelación en su perfil de Instagram de un hecho poco conocido en su biografía, que transportó a sus miles de seguidores a la década de los años 60, cuando Iglesias tenía 19 años.

Para acompañar una foto suya de joven en traje de baño en una playa de la ciudad balneario Peñíscola, en el este de España, Iglesias contó que a los 19 años se halló en un hospital “casi sin vida y con muy pocas esperanzas de poderme recuperar”.

En la época en que fue tomada la fotografía, el joven Iglesias llevaba dos años de recuperación y era un deportista; nadaba de seis a siete horas diarias. Fue entonces que comenzó a escribir canciones.

“En esta foto me estaba recuperando poco a poco del accidente”, relató Iglesias. “Mi alma y mi cabeza me dieron la fuerza suficiente para seguir viviendo. Era un deportista natural y seguramente eso me ayudó muchísimo en mi recuperación”

Ese episodio de su vida se tornó en aprendizaje.

“Aprender a aprender ha sido lo más importante que me ha pasado en todo este largo camino”, comentó.

De ahí, Iglesias dio un gran salto en el tiempo a su realidad de hoy para explicar qué pasa con su salud.

Confesó que, lógicamente, por su edad, “me duele la espalda como siempre me ha dolido, por supuesto que tengo menos fuerzas que antes”.

Entonces trazó un paralelismo con la anécdota de su juventud: “Lógico voy a cumplir 78 años y ni siquiera a un grandísimo deportista se le puede pedir que a los 78 años pueda hacer deporte de la misma manera que lo hacía a los 20”.

Iglesias agradeció a su familia “espléndida” y a su esposa.

Y, muy elegantemente, respondió a los chismes en el mundo de la farándula que intentan responder al por qué Julio Iglesias no aparece.

“Estoy como tengo que estar a la edad que tengo y si tengo que contar la historia de mi vida nadie la va a contar más ciertamente y mejor que yo”, escribió el artista, quien el año pasado sufrió una caída que le afectó el tobillo y la pierna derecha.

“La vida de uno mismo nadie la conoce mejor que uno mismo y es lo que has hecho en la vida lo que verdaderamente es importante”, concluyó.

En cuanto a su edad, recordó en otro mensaje que subió en Instagram en ocasión de su último cumpleaños que “cuando escribí ‘33 años’ me acuerdo que mi padre me dijo: ‘Estás equivocado, 33 años no es la mitad de la vida’. Mi padre murió con 90 años y yo ya tengo 77 mañana. Mi padre tenía razón”.