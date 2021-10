Ricky Martin desmiente rumores de tratamiento estético en la cara y culpa a un suero de vitaminas

Ricky Martin sigue igual de resplandeciente y jovial que durante su época de Menudo, y sin ayuda estética, según dice.

El cantante puertorriqueño recientemente estuvo en el centro del ojo público luego de que en una entrevista sus seguidores notaran lo que pareciera un posible tratamiento estético.

Las redes sociales se llenaron de memes que se mofaban de la apariencia del también escritor y activista.

¡¿Qué le pasó en la cara a Ricky Martin?! pic.twitter.com/4gj0CD42Lo — Esteban Jourdán (@Tebann) September 27, 2021

Luego de toda la conmoción, Martin optó por compartir un video para aclarar la situación.

“Estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados, preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y no me hecho nada en la cara, te lo juro, no. Mira tengo líneas”, explicó a través de su plataforma de TikTok.

“Si me pongo botox. me pongo fillers se los hubiese dicho porque no tengo nada que esconder”, agregó el artista.

Según el actor, un suero de multivitaminas le causó una reacción inusual en su cara.

“El día de la entrevista lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas y creo que ahí vino una reacción rara a mi piel porque, simplemente, me inflamé. Pero fuera de eso fue un día normal. Eso sí, no quise cancelar la entrevista con todo y la inflamación; lo hubiese hecho para que no tuviese hoy que estar haciendo este video”, comentó el artista.

A forma de broma, Martin hizo unas muecas con su cara y dijo “mira, no hay nada, no hay nada”.

El productor de música aprovechó la oportunidad para promocionar la próxima parada de su gira en la ciudad de Chicago junto a los cantantes Enrique Iglesias y Sebastián Yatra.