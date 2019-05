Sasha Caicedo, bailarina original de Hialeah, en la comedia musical ‘The Lion King’

Buyi Zama como ‘Rafiki’ en una escena de ‘The Lion King’, North American Tour.

The Lion King / El Rey León vuelve al sur de la Florida con toda la magnificencia que caracteriza esta comedia musical extremadamente popular, entre las primeras en duración y mayor en ganancias en la historia de Broadway, más de $100,000 millones (one billion) hasta la fecha. Además, ha sido representada en 25 producciones mundiales, con más de 95 millones de asistentes.

La razón es múltiple, tiene unas canciones preciosas de Elton John y Tim Rice y música adicional de varios grandes compositores, entre ellos, Hans Zimmer. El libreto es de Roger Allers e Irene Mecchi. A eso se le añaden unos personajes de disfraces radiantes, que nos transportan a la exótica sabana del Serengueti en África, y una gran variedad de bailarines del ensemble dentro de estructuras fascinantes de marionetas. Finalmente, añádase que la trama es una versión antropomórfica de un reino animal ideal. Es una fórmula indiscutible para el éxito total.

Para entrarnos en ese mundo de fauna y fantasía nos acercamos a una actriz y bailarina que proviene de esta misma ciudad. Nacida en Miami, criada en Hialeah y de familia colombiana, Sasha Caicedo nos cuenta sobre el musical y sobre su vida.

“Yo hago el papel de Cheetah [una gueparda] el animal más rápido de la Tierra, que es parte del coro que sale al escenario en la primera canción”, cuenta Sasha. “Voy metida dentro de una marioneta larga, con brazos que son un par de palos que utilizo o manipulo con las manos, lo que no es nada fácil, las piernas del animal me las pongo como si fueran unas botas, y llega a unos seis pies de largo, el frente total mide como 10 pies. Me confundía mucho al comienzo, pero ya la tengo bien entrenada”.

Se ve el cuerpo y el rostro de Sasha, porque la cabeza de ella se conecta con las orejas y con la peluca. “Pero lo más bonito es que aunque uno ve cómo la artista manipula la marioneta, el espectador se enfoca en la marioneta en sí”, describe la bailarina. “Cheetah es una cazadora, un animal depredador, es muy precisa, y si está cazando, los movimientos son muy sensuales, aunque antes, cuando ella tiene mucha hambre, se está muy quieta, pero luego sale rápido a la caza, como un pájaro en el árbol, y uno se siente dentro de la naturaleza”.

El tema de esta comedia musical proviene de una película animada de Disney, del año 1994, y es sobre Mufasa, el Rey León, quien presenta al inicio de la obra a su cachorro y heredero, Simba. Simba crece, y junto con su amiga Nala se adentran en un territorio hostil, al que acude Mufasa para salvarlos. El tío de Simba, Scar, ambiciona el trono y mata al Rey León. Simba escapa alejándose del reino y es rescatado por un suricato y un jabalí. Scar trae a las hienas, dándoles privilegios para que lo protejan, pero su reinado se vuelve sequía, hambre y desolación. Nala huye al ser pretendida por Scar y se encuentra con Simba. Ambos se enamoran y regresan para salvar la herencia.

Sasha nos habló desde West Palm Beach, donde residió mientras actuaban en el Kravis Center. Ahora la gira termina en el Adrienne Arsht Center, del miércoles 8 de mayo hasta el 26. “El primer día va a estar mi familia, mi abuela mi tío, mi mamá, mi hermano Gianni, y una media hermana, Alexa”, dice la actriz muy contenta.

Ya ha habido otro Caicedo en las artes, que tuvo un grupo de salsa, el grupo Kaoba, en Colombia y en Miami. “Mi familia es de Barranquilla. Yo me gradué aquí de bachillerato (high school) en el 2007, y fui a college del 2008 al 2010 [ambos la New World School of the Arts en Miami], después de eso me mudé a San Francisco, y bailé bajo el director y coreógrafo David Herrera y en el ballet contemporáneo Alonzo King Lines Ballet, aunque también me entrené en ballet clásico, y en tap dancing”, relata.

“Siempre digo que yo represento a toda Hialeah, y para mí este viaje es un sueño, todos los días doy gracias a Dios, porque cada mes estoy viendo una ciudad nueva”, señala. “Cuando tuve audiciones en todas las compañías muchas veces oía la palabra no, pero me escogieron para The Lion King y eso me hizo de lo más feliz; yo era una de 370 y pico bailarinas en las pruebas. Llevo ya desde 2017 con la compañía. Es difícil tener una vida personal, pero lo que es importante ahora es mi carrera, y esta es una vida itinerante, que me encanta”.

olconnor@bellsouth.net

The Lion King / El Rey León, miércoles 8 al 26 de mayo, Adrienne Arsht Center, Ziff Ballet Opera House. Entradas desde $25 en la taquilla del teatro: 305.949.6722, o en www.arshtcenter.org .