Philip Glass Ensemble. 50 años

Este registro especial compuesto por dos discos, reeditado por segunda vez después de haberse agotado hace muchos años, coincide con la inauguración del Instituto Philip Glass y la celebración del 50 aniversario del Philip Glass Ensemble. El conjunto, que trabaja en The New School, es la autoridad de la música de uno de los compositores más influyentes del siglo XX. La antología está conformada por legendarias grabaciones de piezas de finales de la década de los años sesenta y principios del setenta, interpretadas por Philip Glass Ensemble, como Music with Changing Parts; Two Pages; Music in Contrary Motion; Music in Fifhts y Music in Similar Motion y otras joyas minimalistas.







‘Philip Glass. 50 Years of the Philip Glass Ensemble’. Orange Mountain. Nro. de serie OMM 0136.