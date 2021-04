Conciertos gratuitos en la edición XXIV del New Music Miami ISCM Festival de FIU

La música contemporánea o “nueva” ha sido y es objeto de injusta incomprensión, algo que en ocasiones nos impide apreciarla en su justo valor revolucionario y transformador. Uno de los eventos anuales que contribuye a su promoción presentando sus compositores e intérpretes mundiales más notables es el New Music Miami ISCM Festival (NMMF) de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), cuya vigesimocuarta edición se lleva a cabo de febrero a agosto, con siete importantes conciertos gratuitos desde hoy 7 de abril hasta el 28, desde la sede de FIU Miami Beach Urban Studios.

“El enfoque de cada festival es brindarle al sur de la Florida un repertorio original de obras e intérpretes destacados y compositores diversos”, explica el Dr. Orlando Jacinto García, fundador y director artístico del Festival, profesor distinguido, coordinador y compositor en residencia de la Facultad de Música de FIU. “Además, habrá una concentración especial en la música de las Américas”.

Como consecuencia de la realidad que ya todos conocemos, los seis conciertos de abril del NMMF se llevarán a cabo en formato virtual y gratuito. “El evento se presentará sobre todo en formato virtual en nuestra página del New Music Miami Festival en YouTube”, añade el Dr. García. Siete de los nueve conciertos se presentan virtualmente (el primero se realizó el 3 de febrero), pero esperamos ofrecer los dos últimos al término del verano, finales de agosto e inicios de septiembre, con público en la sala”.

“Este año ha sido muy difícil para todos. Sin embargo, hay que ver la situación por el lado positivo: podremos seguir presentando transmisiones virtuales de nuestros eventos en YouTube, incluso después que pasen a la fase presencial, gracias a la Ciudad de Miami Beach y a FIU MBUS que aportan el equipamiento necesario”, añade el prestigioso compositor. “Gracias a esto, las personas que no residan en Miami o no puedan asistir en persona, tendrán la posibilidad de ver/escuchar los conciertos”.

La serie de conciertos abre con Duplum Duo de México (Fernando Domínguez e Iván Manzanilla). Foto cortesía de los artistas

La serie de conciertos de este mes, que se podrán ver en el canal del Festival en YouTube, siempre a las 7:30 p.m., comienza con “Música de Norte y Suramérica” a cargo del Duplum Duo de México, seguidos por el compositor invitado Ken Ueno (8 de abril); la flautista y soprano neoyorquina Alice Teyssier (abril 15); Calloway + Sudol Duo y Misty Shore Duo (abril 21); el guitarrista Colin McAllister (abril 22) y finalmente la continuación de “Música de Norte y Suramérica” el 28.

Y precisamente de esta sección del programa nos habla el Dr. García. “Presentaremos obras de compositores afroamericanos, indígenas estadounidenses y angloparlantes de los Estados Unidos, así como creadores de Cuba como Luis Franz Aguirre, becario de la Fundación Cintas el año pasado. Esas piezas serán interpretadas por los miembros de nuestro ensemble NODUS. Quiero agregar que el Festival será clausurado a fines del verano, como expliqué, con el noveno concierto a cargo de Amernet String Quartet, NODUS Ensemble, el guitarrista Jaime Márquez Diez Canero, y el compositor invitado Javier Alvarez”.

New Music Miami Festival de FIU tiene una larga historia de promoción y difusión de la música contemporánea. Fue creado en 1993 como May in Miami Music Festival. Cuatro años más tarde, se amplió al ofrecer conciertos todo el año, transformándose en New Miami Music Festival. En el 2002, FIU pasó a integrar como filial de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea (ISCM, por sus siglas en inglés), una red compuesta por más de 60 organizaciones en más de 60 países de todos los continentes, dedicada a la promoción de la música contemporánea en todas sus formas variadas.

“Dada la longevidad y reputación del Festival, es una importante oportunidad para que compositores e intérpretes de todo el mundo puedan congregarse para presentar sus obras e interactuar con la comunidad de público y artistas sudfloridanos”, agrega el Dr. García. “El evento de este año no habría sido posible sin la ayuda de muchos colaboradores y el apoyo del Concejo de las Artes del Condado Miami-Dade; la Ciudad de Miami Beach; The Betsy Hotel; FIU; FIU CARTA; FIU MBUS; FIU LACC/Kimberly Green y la Facultad de Música de FIU. Un impulso generoso que garantiza la perdurabilidad de esta fiesta de la música contemporánea”.

New Music Miami ISCM Festival, del miércoles 7 al miércoles 28 de abril. 7:30 p.m. Acceso gratuito en https://www.youtube.com/channel/UCYrzbrp9NJM1_r3czkjN9cw/playlists. Información sobre los conciertos virtuales en https://fiu.universitytickets.com/?cid=172.

ArtburstMiami.com es una fuente sin fines de lucro de noticias sobre teatro, danza, artes visuales, música y artes escénicas.