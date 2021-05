La cantante mexicana Yuri irrumpe con una nueva canción

A cuatro décadas de su gran irrupción, la cantante Yuri está lejos de retirarse o de, al menos, hacer una pausa en su carrera. Ni siquiera la pandemia, que ha sido especialmente insidiosa con la industria musical, la frena. La Madonna mexicana está en plena forma y se encuentra presentando una nueva canción, “¿Dónde quedo yo?”, compuesta por uno de los artistas regionales de moda, Joss Favela. “Me siento con la energía de una chamaca de 25 años”, cuenta con simpatía en entrevista por video vía Zoom. “Siempre hay que estar en movimiento y qué mejor que hacer música nueva”, acota.

“¿Dónde quedo yo?” es una balada pop, melancólica, que habla de alguien que es abandonado por la persona amada. “Y ahora dices que te vas / como si fuera tan normal / como si yo no te quisiera / como si a mí no me doliera”, reza uno de sus fragmentos. Aludiendo a la crisis del Covid-19 Yuri afirma que “¿Dónde quedo yo?” es “la canción perfecta para esta época porque se está viendo a muchas parejas con problemas de convivencia”.

Afortunadamente la artista, nacida el 6 de enero de 1964, tiene una relación de pareja estable y feliz con el cantante chileno Rodrigo Espinoza, con quien adoptó a una niña, Camila, en el 2009. “En estos meses tan problemáticos Dios me ha ayudado a ser mejor esposa, madre y artista”, asegura, haciendo recordar la etapa, a mediados de los años 90, en que se declaró abiertamente religiosa. “Sin caer en el fanatismo, recomiendo que en estos tiempos se aferren a la fe en Dios”, agrega.

Yuri no duda cuando se le pregunta si se arrepiente de algo en su vida. Recuerda cuando dejó la casa paterna abruptamente para casarse con su primer esposo. “Hice daño a mis padres porque yo era muy joven y era una señorita de su casa”, relata. “Cuando uno es joven le falta sabiduría”, sigue. Su padre, Carlos Valenzuela, era médico pediatra, y su madre, Dulce, fue clave en los inicios de su carrera artística.

Yuri se llama Yuridia Valenzuela y nació en el estado de Veracruz. Impulsada por doña Dulce comenzó a cantar a los 14 años. Pronto colaboró con grandes: abrió conciertos de Celia Cruz, hizo cine con el payaso Cepillín, y televisión con el animador Chabelo. Empezó a brillar con luz propia en 1981 con el tema “La maldita primavera”. Luego triunfó en los festivales OTI y Viña del Mar; hizo una telenovela con Chayanne. Lanzó hits como “Este amor ya no se toca” y “Yo te amo, te amo”. Siempre ha estado vigente. En 2018 recibió un Latin Grammy honorífico.

“Soy privilegiada por la trayectoria que he tenido, he sido muy bendecida por Dios”, valora. La intérprete teoriza que lo que es importante para triunfar en el mundo de la música es el “ángel”, el carisma. “De joven yo veía cómo llegaba a un lugar donde no me conocían e instantáneamente, sin siquiera cantar, impresionaba a la gente”, ejemplifica.

Yuri se autodefine como cantante “ochentera”, pero busca la cercanía juvenil y ha grabado con varios de los mejores del momento como Natalia Jiménez, el grupo Reik, el dúo Jesse y Joy, el reguetonero Nino García, y el Chayanne de estos tiempos, Carlos Rivera, un compatriota de ella con quien tiene gran química escénica. “Me uno a la ola de gente joven porque eso da frescura”, sostiene.

A tono con su mensaje de dinamismo permanente, finalmente anuncia que tiene en preparación un disco con invitados especiales. No extrañaría que en tal elenco aparezca Rivera, con quien ha grabado temas preciosos como “Ya no vives en mí”. Yuri cuenta que con frecuencia hace conciertos con el artista. “Somos los nuevos Rocío Dúrcal y Juan Gabriel”, bromea, antes de despedirse.