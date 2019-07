¿Qué hacer en Miami? Arte y entretenimiento

Qué hacer en Miami: Los vecindarios y actividades más populares Miami es sinónimo de sol y playa, pero también de cultura, arte y diseño. Sigue este recorrido de las actividades y los rinconcitos más populares de Miami. Up Next × SHARE COPY LINK Miami es sinónimo de sol y playa, pero también de cultura, arte y diseño. Sigue este recorrido de las actividades y los rinconcitos más populares de Miami.

VIERNES

Viernes de tertulia con Eriberto Jiménez

Evento artístico y literario con el profesor, coreógrafo y promotor cultural, Eriberto Jiménez, Director General del Centro Cultural Hispano de las Artes de Miami, Director General de Creation Art Center y Director Artístico del Miami Hispanic Ballet, organización que produce el Festival Internacional de Ballet de Miami. El conductor es el escritor y periodista Luis de la Paz.

Detalles: 19, 8:30 p.m. Miami Hispanic Cultural Art Center, 111 SW 5ta. Ave. Miami FL. (305) 786 747-1877.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Viernes Culturales, festival de arte y cultura en Little Havana

En el Domino Plaza se reúne mucha gente, hay arte, aldea infantil, música, baile y mucho más. Servicio gratuito de tranvía desde Mary Brickell Village y Brickell Metrorail Station, cada 15 minutos a partir de las 6:30 p.m.

Detalles: 19, 6:30 p.m. Pequeña Havana, Calle 8, entre las avenidas 13 y 17. Diversión para toda la familia.

Festival de Música de Cámara de Miami presenta a Josef Gingold

La temporada inaugural de conciertos de clase mundial, celebra el legado del violinista Josef Gingold, principal exponente de la Edad de Oro del violín. El violinista de origen cubano Andrés Cárdenas, es el Director Musical.

Detalles: 19, 7:30 p.m. The Josef Gingold Chamber Music. 1200 West Ave Apt 804. Miami Beach, Florida. 33139 (917) 541-7938, info@jgcmfestival.com.

No duermas el fin de semana

Tres días y cinco fiestas en vivo. Playas del sur, desde South Beach, Miami. El período de fin de semana de verano más grande.

Detalles: 19, 12 p.m., hasta el domingo 21 a las 9:30pm. Miami Beach, FL. (404)-548-3095 Entradas en @SwirlStreetz.

Eddy Santiago en concierto

Eduardo Santiago Rodríguez, más conocido artísticamente como Eddie Santiago, es un cantante puertorriqueño de salsa romántica.

Detalles: 19, 9 p.m.-2.a.m. Flamingo Theater Bar, 905 Brickell Bay Drive. Miami, FL. 33131.

Cómo ganar tu peor batalla, libro de Dionny Báez

¿Te sientes solo, sin fuerzas, sientes que necesitas un nuevo comienzo, un reinicio en tu vida? Esta será la noche de tu respuesta. Una noche llena de amor, fe y esperanza. Disfrutaremos de un tiempo de camaradería, buen ambiente, música en vivo y un mensaje lleno de esperanza y cambio para tu vida. Para recibir el libro debes estar presente.

Detalles: 19, 7:30 p.m. 7251 Collins Ave. Miami Beach, FL. 33141.

Homenaje a Elton John

El Cabaret South Beach rendirá un homenaje al legendario cantante y compositor Elton John, con un evento único y animado. Todos pueden disfrutar de las actuaciones del talentoso elenco de artistas del Cabaret. El menú de aperitivos y cenas son de Cafetín Cuban Cuisine, Café and Bar. La entrada es gratuita y abierta al público.

Detalles: 19 y 20, 8 p.m.-1 a.m. The Cabaret South Beach, en Shelborne, 1801 Collins Ave. Miami Beach, FL. 33139; (305)-504-7500, http://www.thecabaretsouthbeach.com.

El pequeño motor que podría ganar su silbato

Organizado por Aventura Arts & Cultural Center, para niños y familias.

Detalles: 19, 11 p.m. Aventura Arts & Cultural Center, 3385 NE 188th St. Aventura FL. 33180, (877) 311-7469.

SÁBADO

Silvestre Dangond Entre Grandes Tour 2019

Es un cantante, presentador de televisión y compositor colombiano naturalizado estadounidense. Es considerado uno de los principales representantes, sino el más importante, del Vallenato Nueva Ola.

Detalles: 20, 8 p.m. AmericanAirlines Arena 601 Biscayne Blvd. Miami, FL. 33132.

Gira Intuición, de Gian Marco

Es un cantante y compositor peruano. Sus canciones, de las cuales es autor; han vendido millones de copias, y obtenido los premios Grammy Latino al Mejor Álbum Cantautor y Mejor voz. Este evento es para todas las edades.

Detalles: 20, 7 p.m. The Fillmore Miami Beach at Jackie Gleason Theater. 1700 Washington Ave. 33139, Miami Beach, FL. 305-284-4273 www.fillmoremb.com.

Festival de Colombia en Miami

Día de la Independencia de Colombia, a partir de las 12 pm, tendremos música en vivo, entretenimiento, comida y cocteles colombianos, todo el día y la noche durante esta celebración especial, no se pierda $3 el trago de aguardiente y un trago de cortesía. Música Kid Némesis y amigos.

Detalles: 20, 12 p.m-3 a.m. The Wharf Miami. 114 Southwest North River Drive. Miami, FL. 33130, Reservaciones en hello@wharfmiami.com.

Festival latino, gratis

Megarrumba, el Festival de música latina gratuito más completo de Miami. Celebre su cultura en el evento de todo el día en Wynwood, el vecindario culturalmente más dinámico de Miami.

Detalles: 20, 2 p.m. –21, 3 a.m. The Wynwood Marketplace, 2250 NW. 2nd Ave. Miami, FL. 33127.

Concierto en vivo PJ Morton

El ganador del Grammy y del premio Dove, cantante, compositor, productor y PJ Morton, se presentará en vivo en The Ground. Además de actuar con la poderosa banda pop, Maroon 5 y colaborar con artistas como Stevie Wonder, Solange y Erykah Badu, la carrera en solitario del multi-instrumentista se ha disparado.

Detalles: 20, 8 p.m-12 a.m. The Ground Miami, 34 NE 11th St. Miami, FL. 33132.

Buenas Vibras, fiesta de piscina

Un poco de diversión y ritmos bajo el sol; espectáculo de pasarela Miss Vizcaya Swimwear 2019. Trae tus trajes de baño, entrada para mayor de 21 años.

Detalles: 20, 2-9 p.m. SLS Brickell. 1300 S. Miami Ave. Miami, FL. 33130 hello@vicedistrict.com.

Entrenamiento de Estocolmo a Miami

Una capacitación exclusiva sobre productos, con Holly Stout, Directora de Desarrollo de Productos y Cynthia Hampton, Directora Ejecutiva de Ventas de Norteamérica. Con las últimas noticias de todo lo nuevo que se lanzó este año el Global Rally. La registración a las 10 a.m.

Detalles: 20, 10:30 - 11:30 a.m. Entrenamiento de Liderazgo. 12-5 p.m. Capacitación. Miami Airport Marriott, 1201 Northwest, Le Jeune Road. Miami, FL. 33126.

Miami Made in Russia, entrada gratis con RSVP

Cena al atardecer en los jardines de Deck Island. Organizado por Sasha Poline. Música rusa y europea por: INDIGO. Saxofón de VITYSAXPG y más actuaciones en vivo.

Detalles: 20, 7 p.m-1 a.m. The Deck Island Garden. 888 MacArthur Cswy, Miami 33132. Para reservaciones (917)-7018925.

Ice Cream Social 2019

La ciudad de Miami Lakes y su grupo de trabajo de actividades juveniles será la sede de la 3ra edición de Ice Cream Social. Actividades divertidas para toda la familia. El evento incluirá camiones de comida, pintura facial, música, helados gratis de Coldstone y más. Inscribirse en visite TOML.eventbrite.com.

Detalles: 20, 10 a.m-1 p.m. Picnic Park West, 15151 NW, 82nd Ave. Miami Lakes, FL. 33016.

Película en Giralda Plaza con la familia

La Ciudad de Coral Gables, lo invita a ver las películas el primer y tercer sábados del mes. Por favor traiga sillas de jardín. Palomitas gratis ofrecerá un 10% de descuento para cualquier espectador. Los especiales incluyen una hamburguesa con queso, papas fritas y bebidas etc.

Detalles: 20, 8 p.m. Captain Marvel (2019). Giralda Plaza, 100 Block of Giralda Ave. Eastern end of the plaza. Coral Gables, FL. 33134 https://clutchburger.com.

Gemas románticas en el Festival de Música de Cámara Josef Gingold de Miami

Cincuenta y cinco estudiantes de todo el mundo descienden a Miami para un estudio intensivo con 18 profesores de los mejores conservatorios (como Juilliard, Eastman School of Music, Manhattan School of Music, Colburn School y St. Petersburg Conservatory, entre otros), música de Brahms, Dvořák, Mozart, Popper y más.

Detalles: 20, 7:30 p.m. Festival de música de cámara de Miami, 1200 West Ave. Apt. 804. Miami Beach, Florida. 33139 (917) 541-7938, info@jgcmfestival.com.

DOMINGO

Clase de maquillaje

Dos días, demostración en vivo, como estudiante, tendrás acceso para hacer preguntas y aprender de detalle a detalle. Cómo construir un negocio para ganar dinero. Puedes traer un modelo para practicar. Brunch los dos días, manual del club de lujo, bolsa de patrocinio con golosinas de maquillaje y certificado de finalización.

Detalles: 21, 10 a.m. y 22, 6 p.m. The Luxury Club, 99 NW 183rd. St. Suite 124, Miami, FL. 33169, (786) 202-5636.

Exposición anual de niños, gratis

El día de la familia en el distrito de diseño de Miami, unido al Instituto de Arte Contemporáneo de Miami, celebrando nuestro Día de la Familia, con una exposición singular, una muestra del arte realizado por niños.

Detalles: 21, 1–4 p.m. ICA, 61 NE 41st St. Miami, FL. 33137.

Arte en el parque, gratis

Traiga a sus hijos y deje volar su imaginación y creatividad. Míralos hacer artesanías bajo las palmas y explorar todo tipo de medios y materiales. Deja que los niños creen mientras te rejuveneces con el yoga. Abierto al público con inscripción. Donación sugerida de $15 por familia para el costo de los suministros.

Detalles: 21, 10 a.m. Miami Beach Botanical Garden, 2000 Convention Center Drive. Miami Beach, FL. 33139.

Festival Shakespeare en The Curtiss Mansion

Little Revolt da la bienvenida a su tercer festival anual de familia Shakespeare. La fiesta de 1599 Habrá cuentos para niños, clases de baile, tiro con arco Nerf, clases de combate, un baúl de disfraces para selfies, actuaciones cortas de Shakespeare y mucho más. Parqueo gratis también.

Detalles: 21, 1-5:30 p.m. Curtiss, 500 Deer Run Miami Springs, FL. 33166, LittleRevolt.org/Shakes.

ENTRESEMANA

La cumbre de Cru 2019

El Cru es una constelación de mujeres comprometidas a ayudar a las demás a prosperar. ¿Conoce a una mujer que necesita un Cru? El Cru Summit es un viaje de dos días y medio en el hermoso Palms Hotel and Spa, en el norte de Miami Beach.

Detalles: 24, 5 p.m. y 26, 12:30 p.m. The Palms Hotel and Spa, 3025 Collins Ave. Miami Beach, FL. 33140, www.findyourcru.com/apply.

Una mamá fuerte

4to evento anual Strong Like a Mama, está de regreso para brindar entrenamiento y bienestar. Meditación consciente 6 – 6:30 p.m. Meditación, 6:30 - 7:00 p.m. Conversación, 7- 7:15 p.m. Panel de discusión 7:15 - 8:15 p.m. Conexiones y refrigerios de cierre, 8:15 – 9 p.m. Bolsa de regalos para todos.

Detalles: 24, 6-9 p.m. Modern Om, Upper Buena Vista, 184 NE 50th Terrace, Miami, FL. 33137, (305) 539-9555.

Tour de Jennifer Lopez, It’s My Party

Jennifer Lopez llevará su tour de celebración en vivo a la American Airlines Arena. Invitados especiales: World Of Dance Stars. JLo es una actriz, cantante, bailarina, compositora, productora discográfica, diseñadora de modas, empresaria, productora de televisión, coreógrafa, perfumista y filántropa estadounidense de origen puertorriqueño.

Detalles: 25, 26 y 27, 8:00 p.m. AmericanAirlines Arena, 601 Biscayne Blvd. Miami, FL. 33132| (786) 777-1000.

La flauta mágica de Mozart, gratis para niños

Un héroe en una búsqueda y una princesa que halla su camino, se encuentran con criaturas encantadas, una reina malvada y más, todo con la ayuda de una flauta mágica. Como parte de la popular serie Family Opera de MMF, esta producción se creó específicamente para niños pequeños. Permita que sus hijos experimenten la ópera y el teatro en vivo en un ambiente familiar.

Detalles: 25, 7:30 p.m. Templo Emanu-el, 1701 Washington Ave. Miami Beach, FL. 33139.

Una serie de cafés acústicos

Este verano, estamos trabajando con Capital One, para inyectar su iniciativa de Café con el talento de los cantautores locales. Venga y disfrute de una taza de café Peet® recién hecho y escuche los maravillosos estilos de algunos de los trovadores favoritos del sur de Florida.

Detalles: 25, 7-9 p.m. Capital One Café, 850 South Miami Ave. Miami, FL. 33130.

Cuarto retiro anual de spa en Miami

Este evento es para profesionales de spa y por profesionales de spa. Oradores invitados, bolsas de regalo de spa, sala de spa, mezclador de red en la piscina y fiesta de yates. 2 días de educación y diversión. Nuestro chef personal preparará el desayuno y la cena.

Detalles: Jul 25, 4 p.m. -26, 8 p.m. W Miami. 485 Brickell Ave. Miami, FL. 33131.

Jason Marsalis presentado por Community Arts Program

De la venerable primera familia del jazz de Nueva Orleans, Jason Marsalis trae su sonido único en el vibráfono, junto con Will Goble (bajo) y David Potter (batería). Disfruta de una noche fascinante de melodías exuberantes con ritmos pulsantes. $5.

Detalles: 25, 8 p.m. Coral Gables Iglesia congregacional, 3010 De Soto Blvd. Coral Gables, FL. 33134.

Applebee’s: todo lo que puedas comer: carne, pollo y camarones

La parrilla está ofreciendo la opción, Todo lo que puedas comer. Los cazadores de gangas con el estómago vacío pueden disfrutar por solo $ 14.99 en los lugares participantes. No se permite compartir, todos deberán solicitar el especial. Cupones en:

Detalles: Hasta el 4 de agosto. https://www.applebees.com/en/specials/all-you-can-eat-riblets-chicken-tenders-shrimp.