La empresaria dominicana Ana Cantera se destaca en autoayuda

Ana Cantera tiene un gran histrionismo y planea a mediano plazo hacer un programa de televisión. Entretanto, da rienda a suelta su carisma a través de las transmisiones diarias por su cuenta de la red social Instagram: @ana_cantera. Las mismas tienen lugar a las 11 a.m. y allí Ana da consejos basados en la motivación y el liderazgo profesional, tal como hace con sus libros. Hasta ahora han sido publicados de manera electrónica. Estos ebooks se titulan Hello hello, donde enseña a decirle “hola” al éxito; y Eleva tus estándares, referido a las autolimitaciones. En estos tiempos también prepara su nuevo libro, que será en formato impreso y aparecerá en agosto. La historia de vida de esta joven fascina porque en poco más de cinco años pasó de ser una persona con gran sobrepeso y baja estima a convertirse en ejemplo de superación. Ana es dominicana y tiene tres hijas. Posee la fundación caritativa A3VTe de Corazón.