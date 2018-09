‘Visitando al Sr. Green’, un canto a la amistad, la familia y la reconciliación

En una producción de Havanafama y Fire Haus Projects se está presentando en la sede de Havanafama Teatro Íntimo, Visitando al Sr. Green (Visiting Mr. Green, 1996) del novelista, dramaturgo y guionista norteamericano Jeff Baron, en dirección compartida por Reinaldo González Guedes y Carlos Bueno, quienes también la actúan. Ross Gardiner (Carlos Bueno), un joven ejecutivo atropella a un anciano, el Sr. Green (Reinaldo González Guedes) en un accidente de tránsito y la Corte de Justicia lo condena a realizar trabajos comunitarios, asistiendo a la víctima en sus necesidades cotidianas, una vez por semana durante seis meses. Son dos personas de diferentes generaciones, cada una con un estilo de vida que no se corresponde en nada con el de la otra, pero a la vez unidas –de eso el espectador se va percatando poco a poco–, por la soledad.





El anciano, judío, con la cabeza ya algo ida, no se acostumbra a la pérdida de la adorada esposa, con la que compartió prácticamente toda su vida y que, al parecer, era la que controlaba el ritmo y la organización del hogar. El joven, que acude a la cita forzado por La Ley, nota la suciedad y el desorden en que vive el viejo, y se brinda para tratar de poner cierto orden en el caos existente. Como era de esperar, el Sr. Green lo rechaza al principio, pero cuando descubre que el joven también es judío y que éste se le aparece a las citas con algunas de sus comidas kosher preferidas, empiezan a aflorar los conflictos y los acercamientos. A grandes rasgos, una bella historia, donde dos seres por distintos motivos desvalidos, confrontan sus soledades. Y a medida que transcurre la acción, las diferencias se van atenuando y los prejuicios terminan por caer. La pieza resulta entonces un canto a la amistad, la familia y la reconciliación.

Reinaldo González Guedes co dirige y actúa ‘Visitando al Sr. Green’. Julio de la Nuez

Visitando al señor Green, ha sido traducida a 23 idiomas, producida en más de 40 países con alrededor de 300 montajes diferentes y obtenido innumerables premios. En la versión que dirigen González Guedes y Bueno destacan las actuaciones. González Guedes es un actor muy experimentado, de larga y fructífera trayectoria, que se mueve con igual soltura en el drama que en la comedia. Aquí nos brinda un Sr. Green conmovedor, aferrado a tabúes y prejuicios, que a su edad son difíciles de vencer o, al menos, sobreponerse a ellos. Sin embargo, convence y emociona en su desenlace. Carlos Bueno, maduro a pesar de su juventud, nos regala un Ross Gardiner, fresco, tierno, vulnerable, en el que quizás sea el mejor papel de su carrera. Juntos forman una pareja difícil de olvidar.

En el programa de mano se lee que la obra está ambienta en “tiempo presente”. No lo creo, si así fuera la escena estaría infestada de teléfonos celulares, tablets, laptops y sabe Dios qué otros artilugios, eso para no mencionar a las llamadas redes sociales. La ambientación de la obra responde –y a ella corresponde la escenografía, adecuada y muy funcional a cargo de José Lebrón, quien también se ocupó del vestuario– a la época en que fue escrita, finales del siglo pasado. Si hay algo que objetar es el diseño de luces, muy largos los apagones entre una escena y otra, aparentemente para dar tiempo a los numerosos cambios de ropa por parte de Ross Gardiner, pero eso se podría haber resuelto de muchas maneras sin necesidad de esos largos apagones. Sin mencionar que hay escenas que comienzan a oscuras sin razón o lógica y las luces, inexplicablemente, se encienden cuando tocan a la puerta. Son pequeños detalles que quizás necesiten ajustes, pero que no afectan el conjunto de la obra, emotiva, hermosa, y que recomiendo vivamente.

‘Visitando al Sr. Green’. Havanafama Teatro Íntimo. 4227 SW 75th. Ave. Miami, 33155. Viernes y sábados a las 8:30 PM. Más información en el 786.319.1716