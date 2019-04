El provocador “Macho Man XXI” mexicano llega a Miami

Bailarines de la Compañía de Danza Tania Pérez-Salas en “Macho Man XXI” que se presenta el 4 de Mayo a las 8.30 p.m. y el 5 de Mayo a las 3:00 p.m. en el Mid-Stage del Miami Dade County Auditorium.

FUNDarte, que dirige Ever Chavez y se autodefine como la “incubadora cultural que vincula a nuestra comunidad con el mundo,” tiene preparada una celebración de aniversario muy especial para el viernes 4 y el sábado 5 de mayo en el Mid-Stage del Miami-Dade County Auditorium.

FUNDarte presentará en esas fechas el estreno en Miami de “Macho Man XXI,” un portentoso montaje coreográfico procedente de México a cargo de la Compañía de Danza Tania Pérez-Salas, fundada en 1994 y con una exitosa carrera internacional.

Tania Pérez-Salas es una coreógrafa premiada en numerosas ocasiones de la cual The Jerusalem Post ha dicho que “tiene una verdadera sensibilidad para la composición espacial”; Ballet Magazine ha destacado por “su capacidad única para crear danzas que son conmovedoras y provocativas al mismo tiempo” y cuya labor como artista y empresaria ha sido objeto de estudio con un perfil publicado en el International Journal of Arts Management.

“Este año la serie anual “Out in the Tropics” de FUNDarte cumple 10 años y queríamos darle un giro a la programación, haciéndola más inclusiva, más allá de los temas LGTBQ y por eso ampliamos el programa a las políticas de género” nos dice Chávez, también su fundador. “Nos parece genial este espectáculo de Tania Pérez-Salas para representar el quehacer y las inquietudes de los artistas que hablan y dicen cosas con sus cuerpos sobre el machismo, tema aun latente en nuestros países latinos”.

La relación de FUNDarte con Tania Pérez-Salas no es nueva, “trabajamos con Tania hace muchos años en un proyecto que se llamó ‘Crossing the Gulf’ como parte del Intercultural Dance and Music Institute (INDAMI) de la Florida International University (FIU)” comenta Chavez. “Hemos seguido su trabajo por más de 15 años y nos parece fantástica su labor y su persistencia en montar y mantener una compañía con un discurso único, virtuoso y sobretodo, muy contemporáneo”.

Esta no es tampoco la primera vez que la compañía visita Miami. En 2010 ofrecieron una función en el Arsht Center que resultó ser uno de las mejores presentaciones de danza del año en el sur de la Florida.

Así las cosas, cuando FUNDarte confirmó su invitación a la compañía y nos enteramos que esta tenía programada temporada en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con un programa que incluía “Macho Man XXI” decidimos viajar a la Ciudad de México con un plan: ver la obra y entrevistar a su coreógrafa/directora.

Ya estando allá tuvimos también la oportunidad de asistir a un ensayo de la compañía en Coyoacán -cuyo centro histórico es quizás el más famoso barrio intelectual y bohemio de la capital mexicana- y conversar un buen rato con Lisl Pleshette (mamá de Tania y promotora incansable del grupo) en un acogedor café bistró a distancia peatonal de la sede del grupo. Si usted es amante del buen cine, es seguro que recordará a la actriz Suzanne Pleshette por su participación en “Los Pájaros” de Alfred Hitchcock. Lo primero que hicimos fue preguntarle a Lisl si eran familia y su respuesta fue afirmativa.

Las interesantísimas anécdotas narradas con desenvoltura fascinante por Lisl nos permitieron conocer y entender mejor la historia, los intereses y las motivaciones de la artista (“lo que me sorprende de Tania es que la crítica no la aplasta,” “la tenacidad de Tania a veces parece no tener lógica”).

En México como en Cuba, se utiliza a veces la palabra chiste para hacer referencia a lo más atractivo o interesante de una cosa y Lisl así lo hizo al decirnos que “el chiste de Tania es verla como monta una coreografía”. Algo que ya habíamos comprobado con deleite indescriptible durante el ensayo con los excelentes y entusiastas bailarines de su compañía, que incluso grabaron para nosotros mensajes en video dirigidos al público de Miami invitándolos a ver “Macho Man XXI”.

Una vez superada la sacudida nostálgica que provoca estar de regreso en la Sala Covarrubias -lugar donde el que escribe debutó como coreógrafo durante la temporada Puertas Abiertas de 1991- nos sentamos a disfrutar de la función y comprobamos que todo lo que nos habían dicho era cierto.

“Macho Man XXI” -que dura unos 50 minutos y utiliza música que va del “Bossa Cubana” del grupo de armonía vocal Los Zafiros a “La Llorona” de Chavela Vargas- es una obra importante y una experiencia inquietante que por momentos ubica a los espectadores en el límite mismo de la tolerancia ante la violencia teatralizada.

Le pedimos a Tania que nos describiera “Macho Man XXI” y esto fue lo que nos dijo: “Es una propuesta basada en historias, noticias y vivencias, utilizando la forma que tenemos los mexicanos de hablar con el cuerpo. Todo puesto junto. Mexicanidad, dignidad, violencia y esperanza. Yo sé que la expresión ‘macho man’ tiene otra connotación en los Estados Unidos con The Village People, pero este macho viene del macho mexicano y ‘Macho Man XXI’ es el macho mexicano del siglo XXI.”

Tania afirma igualmente que “Macho Man XXI no culpa a nadie, no culpa al hombre… simplemente muestra una realidad social a la que han aportado tanto hombres como mujeres” y cuando le preguntamos, ella nos aclara que la obra no tiene relación alguna con el movimiento #MeToo “porque yo no sabía que existía ese movimiento cuando empecé a hacerla.”

Tania comenzó a trabajar en “Macho Man” estando en Paris en 2014, la presentó en mayo de 2015 en Los Angeles con el título de “Made in Mexico” y fue en julio de 2016 cuando la estrenó oficialmente como “Macho Man XXI” en el majestuoso Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana. Es cierto que la expresión existía desde mucho antes pero el movimiento #MeToo no se hizo conocido mundialmente hasta que comenzó a propagarse de forma viral en las redes sociales en octubre de 2017.

Para cerrar, regresemos a nuestra conversación inicial con Ever Chavez … ¿cómo crees que la obra será recibida en Miami?

“Luego que el Florida Dance Festival se retiró de Mia mi, nos parece fundamental hacer hincapié en programar danza contemporánea de este nivel, para que el público y los artistas del patio tengan una referencia de lo que se está produciendo en México o Latinoamérica. Me parece que tendrá la acogida que merece, es un espectáculo que te hace pensar y reflexionar sobre el tema de la mujer y su entorno”.

El chiste — como diría Lisl — es que Tania es una creadora con una habilidad extraordinaria para captar el zeitgeist de México, la cultura y el clima intelectual del momento histórico que le ha tocado vivir. “Macho Man XXI” es un buen ejemplo y un espectáculo que no defraudará a los espectadores de Miami.

La Compañía de Danza Tania Pérez-Salas se presenta el 4 de Mayo a las 8.30 p.m. y el 5 de Mayo a las 3:00 p.m. en el Mid-Stage del Miami Dade County Auditorium (2901 W Flagler St., Miami, FL 33135). Los tickets cuestan $30 adultos, $25 estudiantes y adultos mayores y $20 para grupos de 10 y más. Se pueden adquirir en Miami Dade County Auditorium en www.ticketmaster.com por teléfono al (800) 745-3000 (ticketmaster) o en la taquilla del teatro (305) 547-5414, de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. a las 4:00 p.m.

