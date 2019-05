Microteatro homenajea el 50 aniversario de Stonewall

El 28 de junio Microteatro Miami ha organizado un evento especial con actuaciones, show, música y stands, para conmemorar y celebrar esas fechas que marcan hitos históricos en la lucha por el reconocimiento de los derechos LGBTQI.

Microteatro homenajea la memoria del movimiento por los derechos LGTBQI en el 50 aniversario de los disturbios de Stonewall, en Nueva York, una fecha en la que se dijo basta a la homofobia. También celebran los 40 años desde la despenalización de la homosexualidad en España.

Los disturbios de Stonewall fueron una serie de manifestaciones espontáneas y violentas en protesta contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969 en el pub conocido como Stonewall Inn, ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich.

A partir del 30 de mayo se estrenarán al público nueva temporada con obras originales en inglés y español, y todas ellas relacionadas con la temática LGBTQI. Habrá un acto de inauguración en el que se contará con la presencia de Drag Queens y música. Las obras estarán al mando de los directores: Miguel Sahid, Luciano Cortés, Queef Latina, Kevin Cass, y Yusnel Suárez.

En el tipo de teatro documental inmersivo, que tiene su origen en países anglosajones, las obras se construyen a partir del testimonio de personas o grupos; se conoce en inglés teatro “verbatim”. Unas de las obras de este subgénero es, Stonewall Riots, del director Luciano Cortéz. “Es un espectáculo documental inmersivo, que propone un viaje al pasado, al momento histórico donde nació el movimiento LGBT”, explica. “Busca sumergir al espectador en una celebración única, seguida por el clamor inevitable de los silenciados, y provocando empatía y conciencia sobre el origen de un movimiento necesario”.

Por su parte el director Yusnel Suárez habla de sus propuestas de escena: “El 30 de mayo estrenaremos dos producciones: El matasuegras; donde actuarán, Frank Egusquiza, Reina Ivis, Canosa y Belkis Proenza. Es la historia de un escritor con una suegra insoportable, homofóbica y controladora; la otra es Fifty Shades of Gay/ 50 sombras del gay, con las actuaciones de Andrés Simonian, José Carlos Gutiérrez y Lizandra Parra; un thriller de humor negro sobre los límites del placer, y será presentada en inglés y español. “Con estas puestas en escena pretendemos divertir mucho al público, pero sobre todo hacerlos pensar. Esta oportunidad que nos brinda Microteatro Miami es doblemente buena, por un lado nos permite crear obras sobre una comunidad rica en historias de vida interesantes y divertidas, y por el otro, nos permite enviar un mensaje de inclusión”, comenta el director. Ambas obras han sido escritas y dirigidas por Yusnel Suárez, y producidas por OMG Studios e Idoart Productions.

El Centro Cultural Español de Miami (CCEMiami) mantiene entre sus objetivos, la lucha por el reconocimiento de derechos de las minorías, facilitar el acceso a la cultura por parte de la ciudadanía y el apoyo a la creatividad y el talento local; es un espacio abierto al diálogo y la diversidad.

Microtheater Miami (1490 Biscayne Blvd.) es un programa permanente del Centro Cultural Español en Miami, la temporada LGBTQI se presenta junto a FUNDarte, como parte del programa Out in the Tropics, que se desarrolla en otros espacios de la ciudad durante el mes de junio.

El horario de apertura es de jueves a sábados de 8 a 12 p.m. y los domingos de 7 a 11 p.m. Entradas: $6 por obra y $5 para los socios del CCEMiami, pueden adquirirse en la taquilla de Microtheater Miami, o a través de la web www.microtheatermiami.com

Durante la fiesta de apertura del 30 de mayo, la compra de una entrada irá acompañada de una cerveza Estrella Galicia. Además habrá Happy Hour todos los jueves de la temporada con cerveza a $3. LGBTQI cuenta con el apoyo de FUNDarte y Wynwood Pride.