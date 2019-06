Flor Núñez representará a Lorca en el Paseo Wynwood

Flor Núñez.

Federico García Lorca es omnipresente en la escena teatral de Hispanoamérica. No pasa mucho tiempo sin que no se represente una pieza escrita o relacionada al mítico dramaturgo andaluz. Flor Núñez, figura de Venezuela, exiliada en Miami, no se queda atrás, y en las próximas semanas subirá a escena con “Las amantes de Lorca”, con textos lorquianos adaptados y recopilados por José Jesús González. Flor interpretará “Las amantes” junto a sus hijas, Virginia y Andrea. El estreno será el 21 de junio en el Paseo Wynwood. “En el espectáculo”, ha contado la artista, “tratamos de enaltecer a Lorca”. Luego de una serie de funciones en el Wynwood, “Las amantes de Lorca” saldrá de gira por Tampa, Orlando y otras ciudades de Estados Unidos. Más información en www.myticketon.com