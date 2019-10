Juliet Lima y Arturo de los Ríos pasan de la tele al teatro

SHARE COPY LINK

Son pareja en la vida real y las vicisitudes que han sufrido las han volcado en un stand up comedy. Se trata de los actores de telenovelas Juliet Lima y Arturo de los Ríos, ambos venezolanos, radicados en Miami. Cómo vivir en pareja y no morir en el intento se llama el espectáculo que han escrito y que protagonizan. “La comedia no solo hace reír”, afirma Arturo, “sino que también da soluciones a las parejas que atraviesan por dificultades de convivencia”. Juliet y Arturo presentarán Cómo vivir en pareja y no morir en el intento en esta ciudad el sábado 19 de octubre, en el club Macondo, de Doral. “Estamos felices por la aceptación que hemos tenido”, manifiesta Juliet, que cuenta que la obra fue estrenada en marzo y ya los ha llevado por varios países de Latinoamérica y de Europa. Para conseguir boletos para Macondo hay que ingresar a la página especializada www.eventbrite.com