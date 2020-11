Teresa María Rojas, poeta y actriz las 24 horas del día

La vida diaria de Teresa María comienza temprano. Todos los días de madrugada. Mientras otros duermen, su inquieta mente deambula por tres universos: la poesía, el teatro, y el mundo emocional. Es una búsqueda incesante, exigente y frenética de momentos presentes, recuerdos amorosos, y algunas veces dolorosos, que generan la adrenalina emocional presente que mantiene viva y alerta a Teresa María Rojas.

Estos jirones de vida que ella ha rescatado están plasmados en los 70 poemas de Ecos de la brevedad, el nuevo libro de esta autora cubana-estadounidense que será presentado virtualmente desde el portal de la 37 edición la Feria Internacional del Libro de Miami 2020, el 18 de noviembre, www.MiamiBookFairOnline.com

Portada del libro “Ecos de la Brevedad”. Cortesía/César Campos

¿Qué significa para María Teresa la poesía?

“Realmente, se me hace imposible poner una etiqueta a ese significado. Solo te digo que la poesía ha sido mi ángel de la guarda y mi razón de ser”.

Habanera de alma, cuerpo y corazón, Teresa María Rojas, comenzó a trabajar en la Sala Teatro Prometeo como actriz a mediados de la década de 1950, bajo la sólida formación actoral del director Francisco Morín.

Con Rita Montaner en el programa “Un romance cada jueves” de la televisión cubana en la década de 1950. Cortesía del archivo de la artista

Durante esa época, en 1958, representó a Cuba en el Primer Festival de Teatro Iberoamericano, celebrado en Ciudad de México. Sin embargo, la revolución cubana la forzó a partir de la isla e ir a Venezuela para trabajar en Radio Caracas Televisión hasta su partida a Estados Unidos en 1962.

“Salí de Cuba, un día antes de la Navidad del 1960, y no he vuelto. No te niego que me gustaría ir para sentarme en el malecón a contemplar la caída del sol. Y me gustaría, ante todo, pararme frente a las arcas del cementerio habanero y echar a andar a ver si solamente la memoria me lleva hasta la tumba de mi madre”.

En el teatro, Rojas ha actuado, dirigido y producido decenas de obras, casi cien, abarcando desde el teatro callejero hasta el clásico. En la televisión y el cine ha participado en varias telenovelas y películas en más de 40 años de trabajar en el exilio.

¿Qué ha sido el teatro para ti?

“Te digo la verdad, el teatro ha sido mi mejor amante, psicólogo, confesor, padre, madre y el más confiable de mis amigos. Pero, el hecho de que nos da la gracia de poder convertirnos en otras personas, ha sido lo más significativo ya que, al encarnarlas, se descansa de uno mismo”.

Miami ha sido su casa por casi cinco décadas. Aquí nacieron sus hijos, ha visto crecer a sus nietos, engendrado y publicado siete libros de poesía. Señal en el agua, Raíz en el desierto, La casa de agua, Campo oscuro y capilla ardiente, Hierba dura, Los días cercanos (Eriginal Books, 2013) y Ecos de la brevedad (Editorial Hurón Azul, Madrid, 2020).

¿Por qué tanta espera entre los poemarios “Días cercanos” y “Ecos de la Brevedad”?

“Durante ese intervalo no dejé de escribir. Tengo la manía de reescribir casi todo, borro, cambio, elimino y voy tras la palabra que necesito como si de ella dependiese el sueño, la salud, la paz. Y, claro, todo ese trajín toma tiempo; además, recuerdo con fe el consejo de mi mentor Alberto Baeza Flores que me advertía: ‘No se apresure hijita en publicar para que después no haya arrepentimiento’. Y, fíjate a siete años de Los días cercanos, ya lamento haber apresurado su publicación”.

En Ecos de la brevedad según describe la poeta y actriz, Rosie Inguanzo, quien presentará el poemario: “La autora profundiza su senda poética que, según el poeta chileno Alberto Baeza Flores, es “de clara luz antillana, de herido paraíso y de recuperado fulgor que no teme ni a lo muy íntimo y secreto, ni a lo muy externo y difuso, porque todo –suma y síntesis de su mundo- le sirve para expresar su personal universo humano hacia el universo de todos”.

Si tuvieras solo 20 segundos para presentar “Ecos de la Brevedad” ¿cómo lo describirías?

“Quizás, diría: son grititos sobre el Pico Turquino, la montaña más alta de Cuba, grititos que como búmeran regresan para quedarse dentro de mí”.

Ecos de la Brevedad iba a ser presentado el pasado mes de marzo, pero la brevedad se convirtió en eternidad. Nueve largos meses, debido al coronavirus, tuvo que esperar la presentación del poemario.

¿Qué te provocó esta espera?

“Provocó ilusión y otro libro de poemas, Minuto Inmovil, que hasta incluso envié a un concurso literario, pero que no ganó ni un piropo”.

Aunque el teatro siempre ha sido de su interés, la poesía ocupa actualmente la mayor parte de su tiempo. Teresa María no se queda callada ante esta reflexión.

“La poesía llegó primero a mi vida y estoy en deuda con ella, porque el teatro, tan demandante, le hurtó mucho tiempo. De ella, no podré retirarme nunca… Quizás es una forma de amar, de desesperar… o quizás sean las ganas de acercarme a Dios”.

¿Hablas de retiro? ¿Crees qué ha llegado la hora o todavía hay Teresa María Rojas para rato?

Me mira juguetonamente y con picardía responde “Creo que hay para otro ratito, Dios dirá”.

Sin embargo, han pasado mucho tiempo desde que Teresa María se subió a un escenario y mucho más desde que escribió su primera poesía. En todo ese tiempo, han habitado en ella dos artistas en la misma mente y el mismo cuerpo.

¿Cómo las separas y cómo las concilias?

Con su acento habanero característico contesta. “Las dos son la misma. Ay, chico, hay una frase de E.E. Cummings que ahora recojo para responder tu pregunta: “Uno no es la mitad de dos. Dos son las mitades de uno”.

Para finalizar le pregunto, ¿qué te ha significado la desaparición de Prometeo?

“La desaparición de Prometeo ha sido un gran dolor”. Su mirada se humedece y su voz se acalla por segundos, “Pero esa historia la podrán leer cuando publique mis memorias. Ahora, no, amigo mío”.

Ecos de la Brevedad nos trajo al hogar de Teresa María Rojas y nos remite a la Feria del Libro de Miami 2020 versión para su presentación oficial al mundo literario.

El libro de poemas “Ecos de la Brevedad” de Teresa María Rojas se presenta online en la Feria del Libro de Miami 2020 el miércoles 18 de noviembre a las 7:30 de la noche. Una simple registración en MiamiBookFairOnline.com utilizando su dirección de correo electrónico o de su cuenta en Facebook le permitirá tener acceso GRATIS a la transmisión.

ArtburstMiami.com es una fuente sin fines de lucro de noticias sobre teatro, danza, artes visuales, música y artes escénicas.