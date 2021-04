Regresa Havanafama con “Las Pericas”; una puesta presencial en versión vanguardista

“Las Pericas” son (de izq a dcha) Serafina (Rei Prado), Felina (Rafael Farello), Panchita (Eslover Sánchez-Baquero), y Rosita (Renato Campilongo).

El mundo teatral en español comienza a despertar de su letargo pandémico. En las capitales de España, México y Argentina los teatros inician lentamente sus reaperturas bajo estrictos protocolos sanitarios y reducidos aforos de asistencia que van del 30 a 50%. En Estados Unidos, y concretamente en Miami, la luz al final de túnel empieza a destellar.

Acerca de ese regreso y sobre una puesta en escena que se reestrena el próximo viernes 9 de abril y es esperada con enorme interés, hablamos con Juan Roca, actor, productor y director cubano, fundador y director de la compañía teatral Havanafama.

¿Qué esperas del reestreno de “Las Pericas”?”

“Tengo muchas expectativas con la obra”, dice Roca. “Me llena de alegría. Eso es lo que necesitábamos tras meses de espera y más de un año de incertidumbre. ‘Las Pericas’ es nuestro amuleto de la buena suerte y una de las obras más emblemáticas para nosotros porque nos ha dado muchas satisfacciones y premios a la compañía Havanafama”.

“Las Pericas” de Nicolás Dorr (1947-2018), estrenada en 1961 -cuando su autor tenía tan solo 14 años– en la modesta sala Arlequín de La Habana y bajo la dirección de su hermano Nelson Dorr, es considerada una de las obras clásicas del teatro cubano.

“Las Pericas” cumple 60 años de haber sido estrenada en Cuba ¿Esa es la razón por la que la retomas en estos tiempos de pandemia para vuestro regreso a la escena en 2021?

“No. Sé que la obra cumple años, pero retomo ‘Las Pericas’ por diferentes motivos. Ahora, en 2021, mi propuesta es diferente, más audaz que mis dos versiones anteriores del 2014 y 2016. No me gusta repetir lo que hice porque me aburre. Mantengo la columna vertebral de la obra, el texto, y sobre ello bordé la puesta con un concepto minimalista y un elenco reducido para ‘testear’ el agua, para ver cómo anda el público y medir la asistencia al teatro”.

El regreso a las tablas en Miami no está siendo fácil. Recintos como Teatro Trial, Teatro 8 y la Sala Artefactus lo están haciendo con cautela, pero sus esfuerzos están demostrando que asistir al teatro presencial es un acto seguro.

¿Cómo se está manejando el regreso en la Sala Havanafama?

“Nuestro espacio es pequeño. Son solo 40 localidades. Por lo tanto, reabrimos al 50% de su capacidad. Solo 20 personas por función con todas las medidas sanitarias exigidas por el Condado de Miami-Dade. Cubrebocas y gel antibacterial gratuitos a la entrada del teatro. La distancia requerida entre butacas. El uso del cubrebocas es obligatorio durante la función y lo más importante, que la gente se sienta segura de venir a presenciar teatro en vivo”.

En los sesenta años de vida que tiene la obra “Las Pericas”, la mayor parte de los directores y las puestas en escena de diferentes países de América Latina han respetado los conceptos originales de su autor Nicolás Dorr en cuanto a dirección, elenco, escenografía, maquillaje y vestuario. Sin embargo, con Roca la historia ha sido distinta.

“Cuando decidí llevar a escena la obra, por primera vez en 2014, fui a Cuba para entrevistarme con Nicolás Dorr. Me habían dicho que él era muy escéptico y quisquilloso con las puestas de sus obras en el exterior. Le expliqué mi concepto de montaje y le comenté que no tenía nada que ver con el teatro naturalista que él acostumbraba. Mi montaje era vanguardista y bastante arriesgado, que llevaría la farsa de ‘Las Pericas’ a la máxima expresión del circo. Cosa que en el teatro se le tiene mucho miedo porque puedes rebasar la línea fina de la sobreactuación o el ridículo. Nicolás se me quedó mirando y me dijo: “Me encanta la idea. Haz la puesta como la sientas’. Regresé a Miami y realicé con libertad el primer montaje”.

Definitivamente la obra sufrió fuertes cambios. El elenco, antes formado solo por mujeres, estuvo integrado por 4 hombres en el 2014: Alejandro Gil, Ángel Lucena, Isis Martínez y Diego Moreno. Como “director orquesta”, Roca hizo de las suyas y realizó un montaje verdaderamente atrevido.

¿Cómo reaccionó el público de Miami ante tu primera propuesta de “Las Pericas”?

“Le fue bien. Tuvo muy buena acogida. Tan fue así, que decidí llevarla a Nueva York. Participamos en el Festival del Comisionado Dominicano de la Cultura y obtuvimos el segundo lugar y además mis ‘Pericas’ lograron dos premios “HOLA”, tres premios “ACE” y 3 premios “ATI”. Fue un total de 9 reconocimientos. Dos años después, realizamos la segunda reposición de esta misma obra en la cual se mantuvieron en el elenco Isis Martínez y Alejandro Gil y se sumaron David Ponce e Isaniel Rojas.”

¿Cómo seleccionaste al nuevo elenco de la obra?

“A mí me gusta trabajar con actores que ya conozco. Ya he trabajado con Renato Campilongo y Eslover Sánchez Baquero. A Rafael Farello, lo adicioné para el personaje de Ciprión de obra ‘Calígula’, que no pudimos estrenar el año pasado por la pandemia y a Rei Prado lo escogí en una audición para el personaje de Serafina. Por lo tanto, el nuevo elenco de “Las Pericas” son dos cubanos y dos colombianos para representar a Rosita, Panchita, Felina y Serafina.”

¿Son cuatro actores encarnando roles femeninos?

“No. En mi nueva puesta los personajes por momentos son mujeres, son hombres y son pericas. Son todo a la vez. Su sexualidad no tiene nada que ver sino más bien es un pretexto para una gama de caracterizaciones de los personajes en escena.”

¿Rompes nuevamente con el concepto original y con lo que creaste en tus anteriores montajes?

“Absolutamente. Ahora elegí de nuevo un elenco, marqué un nuevo movimiento escénico e hice nuevos diseños de escenografía, vestuario, coreografía y música. Adela Prado ha creado su propio mundo en el maquillaje”, confiesa con entusiasmo el director.

En esta ocasión, Nicolás Dorr ya no se enterará de este tercer montaje de Havanafama, porque falleció en 2018 en La Habana, Cuba, a los 71 años de vida. Pero la permanencia de “Las Pericas” es innegable y confirma la vigencia de su obra, mezcla de teatro de lo absurdo, humor negro y farsa.

En síntesis, ¿cómo definirías el texto de “Las Pericas”?

“Es una lucha dentro del núcleo familiar a través de la historia de cuatro viejas viudas que viven encerradas en una casa. Son personajes de locura, tres de ellas, Serafina, Panchita y Felina, con carácter dominante, disfrazan sus soledades en un trato cruel y despiadado hacia su hermana menor Rosita por ser diferente.”

¿Cuáles son los nuevos retos para los cuatro actores en “Las Pericas” 2021?

“Trabajan mucho el movimiento gestual en la actuación, pero también cantan y bailan. Es un enorme esfuerzo físico. Los cuatro personajes se tejen desde la farsa y se llevan a su máxima expresión. Con respecto al maquillaje, si observan las fotos de la obra, en ellas están creadas las expresiones reales de estas aves y en la recreación del vestuario, los verdes, rojos, azules y amarillos son los colores de las plumas de los pericos”.

A Juan Roca lo avalan cuarenta años de experiencia teatral como director y productor, tanto en Los Ángeles, California, como en Miami, y se ha caracterizado por realizar puestas atrevidas, audaces y vanguardistas que han tendido como distintivo especial, la utilización de desnudos parciales o totales.

“No habrá un desnudo integral, pero sí, quizás, un semidesnudo… aún estamos trabajando en ello. ¡Será una sorpresa!”, exclama divertido.

¿Cuántas funciones comprenderá la primera temporada de “Las Pericas” 2021?

“Comenzaremos con ocho funciones, viernes y sábado a las 8:30 p.m. por 4 semanas. Pero depende cómo se mueva la asistencia. Si es buena, la temporada se podría alargar a doce funciones al abrir los domingos”.

“Las Pericas” se presenta a partir de 9 de abril en Sala Havanafama. 4227 SW 75 Ave., Miami, FL 33126. Reservaciones al (786) 262- 9014. Más información: www.havanafama.org

