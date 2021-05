El desafío de la vida al teatro: “Watch Out, Joe!” (¡Cuidado, Joe!)

Retrato de José Manuel Domínguez, por Carla Forte.

No es el título de una obra del actor y director José Manuel Domínguez, y ni siquiera del proyecto con el que ha ganado una de las comisiones Here & Now 2021 que concedió Miami Light Project. Para alguien ciego como él, la frase es simplemente una protesta, a raíz de dos episodios que viviera recientemente, el primero de los cuales inspiró su proyecto premiado, “Watch Out, Joe!” (¡Cuidado, Joe!).

“Hay que gritar; si no, no te escuchan”, dice el teatrista cubano en entrevista con Artburst Miami. “Parece que los ciegos son los demás. El mundo no está preparado para que el ciego salga a la calle, y lo ignoran precisamente para que se quede en su casa”.

“I See a Sailor”, obra original, 2013. Domínguez y la actriz Priscilla Marrero. Foto cortesía/Carlos Ochoa

Contaba lo que se vio obligado a hacer en una estación de metrorail de Miami para no perder el Uber que había ordenado. “Empecé a gritar, de pronto estaba actuando”, relata, y gracias a sus gritos fue que un guardia de seguridad le permitió al chófer del auto pasar a un área cerrada al tránsito de vehículos. Allí pudo abordarlo entonces sin que la situación llegara al extremo de la primera vez.

Porque ese fue el segundo episodio. El primero, el que dio origen a la idea de “Watch Out, Joe!”, ocurrió en la céntrica Avenida Brickell, cuenta Domínguez, fundador en 2011 y desde entonces director de Antiheroes Project.

“Mi celular iba quedándose sin batería y los choferes de Uber no querían bajarse [del auto a recogerme]; decían que no tenían que hacerlo por el covid”, relata el actor y director. “Yo tenía que cruzar y no podía, pero la gente seguía de largo. Dos Uber me cancelaron; uno me decía: ‘Avanza, te estoy viendo’, y yo: ‘¿Pero avanzar hacia dónde?’. El segundo me puso ‘Violación de los protocolos de seguridad’ porque supuestamente yo me había bajado la máscara, y yo no me bajo la máscara ni para caminar a mi perro. Habría sido genial tener una cámara oculta para haber filmado todo aquello”.

“El viaje sin nombre”. Obra de teatro a ciegas, Centro Cultural Español. Foto cortesía/Jorge Otiniano

Domínguez tiene alguna percepción de luces y sombras, y por eso notaba cómo los transeúntes que habrían podido ayudarle, en lugar de acercarse, se alejaban.

“Apresuraban el paso y todo, y yo pensaba: ‘¡Madre de Dios, esto no puede ser real!”, relata Domínguez. “El celular 17%, 15%, 14%, y yo me decía: ‘Tú verás que me va a coger la noche aquí en Brickell, y ¿qué me hago?”.

Domínguez tiene concebida “Watch Out, Joe!” como un espectáculo de 20 o 30 minutos en el cual él actúa con un músico en escena y se proyectan imágenes.

“Porque siempre me ha gustado trabajar con música en vivo y he tenido la fortuna de poder hacerlo; es decir, componer el soundscape [paisaje sonoro] a medida que se va desarrollando el montaje de la obra; eso para mí es un lujo”, dice.

A nivel de lenguaje, “Watch Out, Joe!” es complicada y barroca, “como yo, como mi pensamiento”, añade Domínguez. Según la descripción del proyecto, el centro del escenario tiene una estructura en la que el actor –o sea: él-- entra y sale, y que ahora mismo se imagina como un cuarto de un metro por un metro con tres columnas que serán sus puntos de referencia.

“Casi todo se va a desarrollar a partir de ese centro”, explica el teatrista. “En la descripción hablo de usar superhéroes de la cultura estadounidense; en realidad lo que me interesa es trabajar con Batman, el superhéroe urbano, y probablemente sea yo mismo disfrazado de un Batman que va desnudándose hasta quedar en el personaje maltrecho que no es Batman ni nada que se le parezca, fajado con una ciudad que no entiende qué hace un ciego perdido en una esquina, y que ni quiere acercársele ni quiere entenderlo”.

Le preguntamos si este espectáculo será lo más personal que haya hecho en su carrera y responde que no.

“Creo que lo más personal que he hecho es ‘Hilo’, producido por Fundarte en 2010”, confiesa. “Aunque era bastante velado, era un trabajo muy personal y tenía mucho que ver con mi salida de Cuba, el descubrimiento de mi propia identidad, todo amarrado con el mito griego del Minotauro y el hilo de Ariadna, porque siempre me ha fascinado la cultura griega”.

Era su primer espectáculo teatral en Estados Unidos, escrito y protagonizado por él bajo la dirección de la bailarina y coreógrafa brasileña Lucy Aratanha. Pasaba entre 45 y 50 minutos solo en escena. “Hilo’ fue el primer resultado de mi fértil encuentro con la comunidad danzaria de Miami”, puede leerse en su biografía en el sitio de internet del Proyecto Antihéroes.

Graduado de actuación y dirección teatral en el Instituto Superior de Arte de La Habana en 1996, Domínguez pasó de inmediato a trabajar en el grupo El Público, dirigido por Carlos Díaz.

Sobre las principales influencias en su carrera desde entonces, Domínguez responde: “Todos somos hijos de alguien’, dice Eugenio Barba, algo que tengo bastante claro”. Domínguez ve a Barba “como un faro de esos a los que uno quiere llegar y al que uno quiere parecerse sin saber muy bien cómo”. Sus mayores influencias, en cambio, son muy cercanas.

“Vicente Revuelta, pese a que en la práctica me enseñó poco, porque desafortunadamente se enfermó y casi desapareció del escenario con una reaparición breve”, recuerda Domínguez. Menciona también el montaje que hicieron Flora Lauten y Carlos Celdrán de la noveleta de Gabriel García Márquez ‘La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y su abuela desalmada’, y al propio Carlos Díaz.

“Mi verdadero maestro es Carlos Díaz. El que me enseñó cómo se hace teatro es Carlos Díaz, y el que me enseñó cómo no se hace teatro también es Carlos Díaz. Tenemos dos estéticas distanciadas, pero para mí es una figura esencial”, manifiesta Domínguez. “Vicente, Flora, Barba y Carlos Díaz son las cuatro patas de mi mesa”.

