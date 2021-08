Nueve personajes femeninos de García Márquez cobran vida en el escenario del Miami-Dade County Auditorium

Camila Rodríguez en “La Cándida Eréndira y su abuela desalmada”.

Nueve personajes femeninos sacados de otros tantos relatos del escritor Gabriel García Márquez subirán los días 13, 14 y 15 de agosto a la escena del On.Stage Black Box del Miami-Dade County Auditorium en “Ellas, las de Gabo”, un montaje producido por Conecta Miami Arts bajo la dirección de Neher Jacqueline Briceño.

Actúan Camila Siso, Camila Arteche, Camila Rodríguez, Grettel Pérez, Luisa Buitrago, María Carla Valdés, Nelly Flores y Vanessa Tamayo, en adaptaciones dramáticas de personajes de “La cándida Eréndira y su abuela desalmada”, “Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo”, “Amargura para tres sonámbulos”, “Un hombre viene bajo la lluvia”, “La mujer que llegaba a las seis”, “En este pueblo no hay ladrones”,” Flores artificiales”, “La prodigiosa tarde de Baltazar” y “La viuda de Montiel”.

Camila Arteche en “La mujer que llegaba a las seis”. Cortesía Conecta Miami Arts/Rocío Guerra

Conecta Miami Arts es una organización sin fines de lucro creada hace cinco años por Melissa Messulam, la actual directora del Koubek Center, del Miami-Dade College, y Briceño. Habían trabajado juntas en el grupo Teatro Avante, y al fundar Conecta decidieron enfocarse en los actores hispanos jóvenes.

“Porque hay mucho actor joven por aquí; sobre todo yo, que trabajo en la Escuela, veo que los muchachos estudian, se gradúan, salen y ya después afuera, aquí en Miami, son muy pocas las posibilidades que tienen de encontrar trabajo como actores”, comenta la profesora Briceño.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Uno de los proyectos anuales de la organización es el ArtTalks Theater Lab, un laboratorio de teatro donde actrices y actores de entre 18 y 33 años presentan monólogos, refiere Briceño. Este sería el cuarto de esos laboratorios.

María Carla Valdés en “Un hombre viene bajo la lluvia”. Cortesía Conecta Miami Arts/Rocío Guerra

“Los chicos remiten la solicitud, envían su propuesta, hacemos todo un trabajo de dramaturgia con ellos, luego yo les monto los monólogos y la tercera etapa es ya la presentación”, explica. “También traemos actores profesionales para que tengan contacto con ellos”.

En el caso de “Ellas, las de Gabo”, la estructura del laboratorio cambió.

“Antes era que cada participante me daba su propuesta, me decía por qué quería hacer este o aquel monólogo y nosotros tratábamos de conectarlo al proyecto”, explica la directora. “Ahora surgió la idea de enlazar los textos de García Márquez, algo que me facilitaba a mí soñar con una puesta en escena y disfrutarla, enlazar historias, para que no fueran solo una serie de monólogos aislados”.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Esta promoción del espectáculo fue distribuida cuando “Ellas, las de Gabo” aún tenía solo dos funciones programadas el viernes 13 y el sábado 14 a las 8:00 p.m. Se vendieron rápido y fue necesario abrir otra el domingo 15 a las 5:00 p.m.

Además, esta vez la inmensa mayoría de las solicitudes fueron remitidas por actrices; casi todas eran mujeres jóvenes, profesionales que ya están trabajando, indica Briceño. Ellas ya habían participado en otros laboratorios ArtTalks, y a partir de ese conocimiento, fueron las propias fundadoras de Conecta Miami Arts, Briceño y Messulam, quienes se dieron a la tarea de seleccionar los textos de los cuales iba a salir el montaje.

“Ahí me dije: podemos navegar con personajes muy interesantes de los relatos de García Márquez, y fuimos escogiéndolos a ver cuáles pudieran entonar con todas las chicas”, explica la directora. “Empezamos con 10 y van a ser nueve: ellas se sentaron a trabajar el cuento, a extraer el personaje y hacer una propuesta”.

Camila Siso en “La prodigiosa tarde de Baltazar”. Cortesía Conecta Miami Arts/Rocío Guerra

Entretanto, Conecta Miami Arts preparó y publicó en su página de Facebook un taller con la participación de Adriana Barraza, Eddy Díaz Souza y Juan David Ferrer.

“Cada quién en su estilo, para que estas chicas, solamente con el texto aprendido y todavía sin haber trabajado conmigo ni con nadie, les dedicaran un día y recibieran indicaciones de ellos como un primer acercamiento al personaje”, cuenta Briceño. “Fue después de ese laboratorio que yo empecé a trabajar con ellas y a montar lo que trae el estreno”.

Lo que sí tuvo muy claro desde el principio, añade, es que quería hacer un trabajo coral.

“Porque la mayoría de los cuentos tienen un tono bastante trágico, entonces enlacé las historias con un coro, un coro que a veces es pueblo… un coro de la tragedia griega”, dice. “Un coro que narra y cuenta, un coro que participa, y ese ha sido el trabajo más fuerte: entonar el coro con las actrices, porque de ese coro es que se van desprendiendo cada uno de los personajes: mientras una hace el monólogo, las otras siete hacen el coro”.

A veces el coro no habla, pero tiene una participación coreográfica de movimientos y sonidos, precisa Briceño.

“Entonces ha sido un trabajo bien arduo; primero, aprovechando toda esta amplitud que da García Márquez”, explica la directora. “No tiene nada de costumbrista, aunque se trate de algunos de sus primeros textos. Todo lo contrario: estuve acentuando más el trabajo corporal, la parte plástica del montaje, casi desde la danza. Y, sobre todo, la capa trágica de cada mujer, porque son personajes con mucha problemática emocional, muy profundos”.

Neher Jacqueline Briceño, la directora, asume uno de los roles en el monólogo de 'La viuda de Montiel'. Cortesía Conecta Miami Arts/Pipe Jaramillo

A la pregunta de si este proyecto tiene antecedentes en su trabajo como directora teatral, Briceño se remite a una puesta que hizo en el grupo Teatro Prometeo del Miami-Dade College en 2011, “Mujeres de Shakespeare”, presentado hace exactamente una década en el XXVI Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami.

“Ahora ni siquiera pensé en lo de Shakespeare, y aquí justamente puedo decirte cómo nació ‘Ellas, las de Gabo”, responde la teatrista. “Melissa me regala, no recuerdo si fue de cumpleaños o de Navidad, un libro bellísimo de García Márquez. En cuanto me lo entregó supe cuál iba a ser el siguiente laboratorio [de ArtTalks]. Fue así de inmediato, no me preguntes por qué. Empecé a leerlo y se lo dije, de aquí va a salir algo hermoso, y el siguiente paso fue ya empezar a hacer la selección y a ajustar quién iba a hacer qué”.

Briceño confiesa estar muy segura de que los espectadores van a disfrutar el montaje, porque el compromiso con el que iniciaron el proyecto se está viendo en escena.

“Cuando decidimos que la parte musical la hiciera Michael Gil Arango, la puesta tuvo un crecimiento muy importante, porque toda la música es en vivo; toda la ejecuta él con diferentes instrumentos, y eso ha creado una atmósfera muy interesante”, manifiesta la directora. “Ha completado además la parte de la imagen en el trabajo simultáneo de las actrices en el coro, que es lo difícil: si tienes siete actrices con movimientos, gestos y sonidos simultáneos, incorporar la música en vivo siguiendo cada movimiento lo enriquece todo muchísimo”.

El monólogo en sí, la parte coreográfica y la banda sonora son casi tres puestas en escena paralelas con atmósferas distintas para cada historia, dice Briceño. “Michael trabaja como con 20 instrumentos, y cada monólogo tiene su corolatura”, agrega. “Él es tremendo artista y ha contribuido mucho con la música”.

“Ellas, las de Gabo” , On.Stage Black Box, Miami-Dade County Auditorium, el 13 y 14 de agosto, 8:00 p.m., y el domingo 15 de agosto, a las 5 p.m. Para adquirir entradas, visite: https://www.miamidadecountyauditorium.org/event/ellas-las-de-gabo-2021/2021-08-15/

ArtburstMiami.com es una fuente sin fines de lucro de noticias sobre teatro, danza, artes visuales, música y artes escénicas.