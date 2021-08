Obra de teatro ‘Fuácata’ explora un día en la vida de una mujer cubanoamericana

Elena María García XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX

En la reposición de “¡FUÁCATA! o A Latina’s Guide to Surviving the Universe”, que se presenta en Actors’ Playhouse hasta el 12 de septiembre, el público puede esperar nada menos que lo que implica el título.

El término cubano fuácata –que significa golpe en la palma de la mano con el dorso de la otra– es clave para entender el tema central del espectáculo.

“Las mujeres pensamos que la única manera de sobrevivir al universo es prepararnos para dar un dar un golpe en la palma de la mano con el dorso de la otra, porque es la única manera de que la gente nos escuche”, dice Elena María García.

En el espectáculo unipersonal, la talentosa escritora, actriz, productora y directora interpreta a más de 20 personajes –casi todos ellos mujeres–en una exploración cómica y a la vez poderosa de un día en la vida de una mujer cubanoamericana.

Con un fuerte enfoque en el empoderamiento femenino, el espectáculo comienza cuando el personaje principal, Elena, explica la importancia de su café matutino, una de las necesidades de la vida en un hogar cubano. Sin su café, Elena no puede ser la “súper latina” en la que confía su familia para que el día vaya bien y no se desmorone.

“Normalmente, después de esa parte recibo aplausos del público porque la mujer promedio dice: ‘¡Claro que sí! ¡Si no hago las cosas no pasa nada!”, dice García.

Pero Elena no es el único personaje que suscita una fuerte reacción del público diverso.

Otros personajes destacados, como Marisol, una chica que ha sido víctima de la trata, y Sophie, una chica estereotipada de Miami, transmiten temas importantes sobre las luchas femeninas, la familia y el amor.

Elena María García es la protagonista y coautora de “¡FUÁCATA!”, un espectáculo en solitario en el que interpreta a diversos personajes latinos. Crédito: Justin Namon.

“Incluso el personaje de Marisol, que entra de contrabando en el país y vende agua en la esquina de la calle, se siente fortalecida por el hecho de tener libertad y haber llegado a Estados Unidos”, dice García.

A medida que Elena navega por las turbulencias de la vida cotidiana en su búsqueda de un café, se encuentra con una plétora de personajes femeninos sorprendentemente reales, todos los cuales tienen sus historias únicas y sus propias formas de superar el día.

“No creemos en la idea de explicar detenidamente al público; si lo captan, lo captan”, dice García. “Pero cada mujer sube y dice su parte y dice algo que te da su perspectiva de la vida”.

El guión mezcla personajes entrañables como Sophie con otros más serios como Lulú, una mujer puertorriqueña que pone de manifiesto la discriminación y el racismo presentes en la comunidad latina. Esa combinación de calidez, risas y temas serios es, sin duda, lo que ha llevado al éxito y a fieles seguidores del espectáculo.

Stuart Meltzer; director y coautor de “¡FUÁCATA!” Crédito: Justin Namon.

Stuart Meltzer es coguionista del espectáculo y director artístico en Zoetic Stage, que estrenó el espectáculo en su casa del Arsht Center de Miami. La obra se estrenó allí en 2017 y luego volvió en 2018. Ahora volverá a ponerla en escena en el Actors’ Playhouse.

Amigo y colega profesional de García desde hace mucho tiempo, Meltzer reconoce su poderosa capacidad para representar personajes más grandes que la vida, al tiempo que expresa su experimentado talento cómico.

“Sabía que este espectáculo era una oportunidad para que encontráramos una forma de encapsular ese tipo de comedia compleja que es tan propia de ella con esos personajes que conoce tan innatamente”, dice Meltzer.

Para los dos artistas, la capacidad de entender las energías creativas del otro de forma que les permitiera reírse durante todo el proceso fue una forma de aportar una alegre autenticidad al espectáculo de Miami.

Aunque Meltzer también reconoce que el espectáculo presenta personajes predominantemente femeninos en su saludo a la fuerza de las mujeres latinas, cree que la belleza de la obra es que todo el mundo puede encontrar que se identifica.

“Este espectáculo celebra a todos en nuestra comunidad: lo bueno, lo malo, lo feo y lo súper divertido”, dice Meltzer. “Hay diferentes historias y diferentes personas que conocemos [que] a veces no son muy agradables o simpáticas, ¡y eso está bien! No es nuestro trabajo juzgarlos. Nuestro trabajo es contar sus verdades”.

Y fue esa trifecta de comedia, lucha y honestidad la que inspiró a David Arisco, director artístico de Actors’ Playhouse, a seleccionar “¡FUÁCATA!” como el espectáculo perfecto para reanudar el teatro en vivo para el público adulto en el Miracle Theatre de Coral Gables.

David Arisco, director artístico de Actors’ Playhouse, eligió “¡FUÁCATA!” para el regreso del teatro a las representaciones en vivo para el público adulto. Crédito: Alberto Romeu.

Después de haber programado originalmente el espectáculo para el verano de 2020, Arisco vio la importancia de elegir un espectáculo de reapertura que resonara con la población predominantemente hispana de Miami, en particular el grupo demográfico fuertemente cubanoamericano de Coral Gables.

A pesar del título y del predominio de los personajes latinos, Arisco quiere que el público sepa que el espectáculo está en inglés, con algo de español o espanglish comprensible.

“Si [Elena] dice algo en español, siempre lo traduce”, dice Arisco. “Y por eso tiene un subtítulo [’A Latina’s Guide to Surviving the Universe’], porque intentamos que la gente sepa que no está en español”.

Arisco dice que aunque esta producción es un poco inusual para él, en cuanto a tratar la seguridad de la pandemia e invitar a Meltzer y a su equipo de producción al Milagro, al final está muy entusiasmado con ella.

Aunque este es el primer monólogo latino, Arisco cree que hacer un espectáculo basado en Miami al menos una vez al año es una forma de presentar al público diverso diferentes tipos de talento y temas.

“Es importante que la gente sepa que hay un lugar ... que está dispuesto a ... contar [historias sobre] sus vidas y su lucha y tener a su gente en el escenario, y también saber que otras personas que no conocen esa historia pueden ir a aprender sobre ella”, dice.

“Contar historias es la esencia de lo que hacemos; al fin y al cabo, se trata de lo bien que has contado la historia. Poder tener a personas de todas las nacionalidades y culturas diferentes sentadas en el mismo teatro y riéndose de lo mismo ... de eso se trata Miami. Eso es “¡FUÁCATA!”.

ArtburstMiami.com es una fuente sin ánimo de lucro de noticias sobre teatro, danza, artes visuales, música y artes escénicas.

Suzannah Young es una estudiante de Barry; que participa en el programa de tutoría periodística de Artburst Miami.

Si quieres ir

Qué: “¡FUÁCATA! A Latina’s Guide to Surviving the Universe”

Donde: Actors’ Playhouse del Miracle Theatre, 280 Miracle Mile, Coral Gables

Cuando: Funciones regulares a las 7:30 p.m. el viernes, a las 2 y 7:30 p.m. el sábado, a las 5 p.m. el domingo; hasta el 12 de septiembre

Costo: las entradas cuestan de $30 a $75 (10 por ciento de descuento para adultos mayores en las funciones entre semana, $15 para estudiantes a última hora)

Información: 305-444-9293 o www.actorsplayhouse.org.