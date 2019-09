Blanca Soto entre dos galanazos españoles

Promo del microthriller ‘No te puedes esconder’ con Blanca Soto El explosivo microthriller No te puedes esconder, producido por Telemundo International Studios marca el regreso de la actriz Blanca Soto, del ‘Gallego’ Iván Sánchez y el debut de su compatriota, el galardonado actor español Eduardo Noriega. Up Next × SHARE COPY LINK El explosivo microthriller No te puedes esconder, producido por Telemundo International Studios marca el regreso de la actriz Blanca Soto, del ‘Gallego’ Iván Sánchez y el debut de su compatriota, el galardonado actor español Eduardo Noriega.

El explosivo microthriller No te puedes esconder, producido por Telemundo International Studios marca el regreso de la actriz mexicana Blanca Soto, del ‘Gallego’ Iván Sánchez y el debut de su compatriota, el galardonado actor español Eduardo Noriega. Filmada en México y España, la serie de 10 episodios cuenta la historia de Mónica y de su hija Natalia quienes huyen del país azteca para escapar de un esposo abusivo y una red criminal. Después de establecer nuevas identidades en Madrid, las dos mujeres comienzan a rehacer sus vidas. Ahí, se encontrarán con un ex policía convertido en sicario, un fotógrafo obsesionado con la muerte y un político con relaciones prohibidas. Todos ellos están unidos por verdades a medias, que, al cruzarse, expondrán su lado más oscuro y pondrán sus vidas en peligro. “Cuando leí el guion quedé fascinada con la historia. La oportunidad de interpretar a Mónica, una mujer muy fuerte capaz de hacer hasta lo imposible por su familia, es lo que más me gusta como actriz y como ser humano”, dijo Blanca que además tiene que ‘trabajar’ en los brazos de los galanes más guapetones de España y municipios vecinos. FOTO# 3