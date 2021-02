Fox News cancela programa de presentador pro-Trump Lou Dobbs

AP

Fox News canceló el programa de Lou Dobbs, un presentador de derecha con un historial de transmitir teorías de conspiración y uno de los más fervientes partidarios del ex presidente Donald Trump en las emisoras estadounidenses.

La decisión, el viernes, se produjo un día después de que Fox News y Dobbs fueran demandados por difamación por la firma de tecnología de votación Smartmatic, que reclama 2,700 millones de dólares a la cadena por promover afirmaciones falsas de que la compañía estuvo involucrada en un fraude en las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos.

“Como dijimos en octubre, Fox News Media considera regularmente cambios en su programación y se han implementado planes para lanzar nuevos formatos según corresponda después de las elecciones, incluso en Fox Business”, dijo a la AFP un portavoz de la cadena.

La cancelación de Lou Dobbs Tonight “es parte de estos cambios planificados”, dijo el portavoz.

Después de las elecciones presidenciales que ganó el demócrata Joe Biden, el presentador de 75 años transmitió incansablemente las acusaciones de fraude electoral masivo realizadas por Trump sin ninguna prueba.

Invitó a participar en su programa al abogado Sidney Powell, miembro del equipo legal de Trump, quien ha afirmado falsamente que las máquinas de votación habían dado votos de Trump a Biden.

También fue uno de los primeros en adherir a las falsas acusaciones de que el ex presidente Barack Obama no había nacido en Estados Unidos, por lo que no era elegible para el puesto.

“Lou Dobbs fue y es grande”, dijo Trump en un comunicado. Tenía un gran número de leales seguidores que estarán atentos a su próximo movimiento, incluyéndome a mi“.