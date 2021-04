Diego Escalona ¿El principito de las telelágrimas?

Sin duda alguna el mejor actor infantil de la televisión hispana es Diego Escalona, un carismático jovencito que desde los 3 años ha trabajado en telenovelas como: Corazón indomable, Mi corazón es tuyo, La piloto y La Doña. Ahora en La suerte de Loli impacta con su interpretación del sufrido Nicky, un chico al que su madre concibió con la esperma de un donante anónimo. Aunque Nicky siempre ha llorado por conocer a su padre, su mamita lo enredó con una sarta de mentiras… y al morir se lo dejó a Loli, que no soporta a los niños y comparte la carga con su abuela gruñona. Cuando Loli encuentra al ‘padre’, resulta que es el dueño de un bar de stripper, que tampoco lo quiere… y cuando por fin lo acepta, se descubre que el stripticero no es su papá y el verdadero donador está muerto. ¿Qué más sufrimiento le espera al pobre chiquillo que no ha parado de llorar en esta telecomedia? Afortunadamente Escalona es un excelente actor, que en materia de llantos muchos lo comparan con reinas de la industria lacrimógena como Llorónica Castro o Luchilla Méndez… y cariñosamente lo llaman el ‘Principito de las telelágrimas’.