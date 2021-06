Segunda temporada está arrasando: Todos querían matar a Sara, la casquifloja 

Arrasando llegó la segunda temporada de ¿Quién mató a Sara? , la serie creada por el chileno José Ignacio ‘Chascas’ Valenzuela. La serie en español más vista en la plataforma de Netflix, tiene la misión de superar los más de 55 millones de reproducciones que logró en su primera temporada. “Fue bonito haber conectado globalmente con tantos países”, dijo el actor colombiano Manolo Cardona, que espera romper otro récord, luego de que la serie fue comentada en The New York Times, destacando al grupo de guionistas chilenos que acompañan al “Chascas” en el desarrollo del thriller. Y es que en la temporada #2 se descubre quién era Sara, encarnada por Ximena Lamadrid. Esta joven actriz mexicana que nació en Cancún, se crió en Dubai y estudió actuación en New York… impacta en esta serie con su patética transformación. Deja de ser la niñita flaquita, inocentona, embarazada de su novio… y en esta segunda etapa no sólo se descubre al verdadero padre del bebé, sino también que Sara era una loca peligrosa, drogadicta y floja de cascos que la mitad del elenco quería matar… Pero hay que esperar a la ‘#3’ temporada para saber de verdad ¿Quién ca®@&#s mató a Sara?

TWITTER: @doraluzv12