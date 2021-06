Gaby Spanic encantada con su papel de asaltacunas

Luego de varios años ausente de las telenovelas, Gabriela Spanic regresa a la pantallita para interpretar a Fedora Montelongo, una mujer madura que se involucra sexualmente con Gonzalito (Carlos Said) el hijo de su mejor amiga, quien es 20 años menor que ella. “A Fedora no le ponen una pistola para que se acueste con el niño, porque se enamora locamente”, explica la actriz que no tiene exigencias en las grabaciones… se entrega al personaje de ‘asaltacunas’ y lo disfruta sin tapujos. “Los directores toman la decisión de poner la escena o cortarla”, agrega la venezolana, que aunque lleva alejada varios años de los melodramas, no ha dejado de estar activa. Muestra de ello fue su exitosa participación en la televisión en Hungría. “Yo amo a México, porque me lanzó a la fama con La Usurpadora, la novela más repetida en la historia de la televisión”, comenta Spanic, feliz de que la última repetición transmitida en México batió records. Claro que para promover el regreso de La Usurpadora, Gaby publicó una foto totalmente desnuda que recibió más de 60 mil ‘likes’, porque amenazaba: “Ha vuelto la verdadera Paola Bracho. Prepárense porque se les va a caer la mandíbula queriditosss…”